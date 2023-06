PlayStation 5 in offerta su Amazon: adesso bastano 498€

I tempi in cui comprare una PlayStation 5 era completato sono lontani: oggi la console è disponibile e può essere acquistata a prezzi molto convenienti. È il caso della nuova offerta Amazon che consente di completare l’acquisto della PlayStation 5 in versione Standard con lettori di dischi al prezzo scontato di 498 euro. Si tratta di un’ottima occasione per portarsi a casa la console di Sony con una spesa contenuta. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

PlayStation 5 in offerta su Amazon a prezzo scontato

La PlayStation 5 non ha bisogno di presentazioni. Si tratta della console di riferimento del mercato, grazie soprattutto al suo ricchissimo catalogo di giochi oltre che a prestazioni davvero ottime. Per tutti gli appassionati di gaming alla ricerca di una console completa e in grado di garantire anni e anni di divertimento, puntare sulla console di Sony è la scelta giusta.

Con PlayStation 5 è possibile accedere a tanti giochi oltre che a tanti servizi, con la possibilità di sfruttare appieno l’ecosistema realizzato da Sony per i suoi utenti, a partire dai tanti giochi e servizi pensati per il multiplayer. Da notare, inoltre, che la console in offerta può contare sul lettore di dischi che, quindi, permette di ottenere vantaggi considerevoli con la rivendita dell’usato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la PlayStation 5 al prezzo scontato di 498 euro. L’offerta in questione consente di portarsi a casa la console ad un ottimo prezzo. Per sfruttare la promozione c’è il link qui di sotto. Le unità disponibili sono poche e, quindi, la promozione, con questo prezzo, potrebbe terminare a breve.

