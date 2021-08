Un teardown pubblicato in queste ore in rete rivela il motivo legato alla riduzione di peso per il nuovo modello di PlayStation 5 da poco rilasciato in commercio.

PlayStation 5: il merito è del nuovo dissipatore

Per chi non lo sapesse, Sony ha recentemente presentato un nuovo modello di PlayStation 5 che è significativamente più leggero del suo predecessore. Si è sempre ipotizzato che il cambiamento di peso potesse essere il risultato delle modifiche apportate alla nuova console che non dispone di un ingresso per il disco. Sono state ipotizzate anche altre motivazione, inclusa la possibilità di un meccanismo di dissipazione del calore più leggero.

Tuttavia, grazie ad un recente smontaggio della nuova PS5, che è già in vendita negli Stati Uniti, in Giappone e in Australia, è stato confermato il motivo dietro al massiccio cambiamento di peso della console. Si è scoperto che ciò è stato dovuto ad un dissipatore di calore più piccolo e probabilmente più efficiente inserito all'interno della console.

Il video di smontaggio della Sony PlayStation 5 di Austin Evans, mostra un teardown della console. Questo ha permesso di osservare che il dissipatore di calore più piccolo fornisce un raffreddamento efficiente quando la PS5 è in funzione. Il motivo della riduzione del dissipatore di calore non è ancora chiaro.

Questo è un componente chiave della PS5, poiché Sony lo utilizza per offrire un raffreddamento sostanziale al dispositivo al fine di garantire prestazioni ottimali.

La versione All Digital di PlayStation 5, come accennato in precedenza, non ha input per il disco, poiché si basa solo sui giochi digitali che possono essere acquistati dal PlayStation Store. Offre una memoria interna sufficiente e altre funzionalità che potrebbero interessare diversi segmenti della popolazione videoludica. I modelli PS5 “fat” sono ancora dotati di dissipatori di calore più pesanti e non è chiaro se Sony possa modificare, in futuro, anche i meccanismi di dissipazione del calore di questi modelli.

