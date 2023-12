Con PixelApp hai tutti gli strumenti per fotoritocco professionali

Vuoi rendere i tuoi lavori ancora più professionali e unici? Allora ti consigliamo di dare un’occhiata agli strumenti di PixelApp per fotoritocco professionali. I suoi software sono realizzati per raggiungere obiettivi specifici in modo semplice e automatizzato. Scegli quello di cui hai bisogno o scaricali tutti per avere un tool completo capace di trasformare le tue fotografie in vere e proprie opere d’arte.

Ognuno ha strumenti specifici per interagire in modo efficace e professionale sulle tue creazioni. Adatte sia per chi lavora a livello professionistico, sia per chi vuole coltivare le sue passioni. I software in questione sono per tutti e per tutte le necessità. Dai un’occhiata alle varie proposte e fai la tua scelta per migliorare social network, rendere felici i tuoi clienti o semplicemente far “morire di invidia” i tuoi amici.

PixelApp: soluzioni perfette per il fotoritocco

Scopri tutte le soluzioni PixelApp per il fotoritocco. Sono disponibili al download 5 software specifici in grado di dare unicità alle foto che vuoi ritoccare, modificare e proteggere:

Magic Collage : crea automaticamente collage di foto impressionanti in pochissimi click grazie a uno speciale motore di elaborazione delle foto in grado di posizionare e organizzare autonomamente le foto in base a grafica, forma e testo;

: crea automaticamente collage di foto impressionanti in pochissimi click grazie a uno speciale motore di elaborazione delle foto in grado di posizionare e organizzare autonomamente le foto in base a grafica, forma e testo; Watermark Express: aggiunge testo, informazioni, immagini, filigrana del logo alle tue foto per proteggere i tuoi diritti d’autore elaborandone centinaia contemporaneamente con un click;

Magic Landscape Filter : rende uniche le tue foto di paesaggi utilizzando filtri magici capaci di rendere i colori ancora più vividi e brillanti;

: rende uniche le tue foto di paesaggi utilizzando filtri magici capaci di rendere i colori ancora più vividi e brillanti; Magic Skin Filter : abbellisci le fotoritratto in pochi secondi aumentando la luminosità, levigando la pelle e cancellando le macchie;

: abbellisci le fotoritratto in pochi secondi aumentando la luminosità, levigando la pelle e cancellando le macchie; Free Photo Converter: 100% gratuito, ridimensiona foto e le converte in vari formati in pochi click.

Cosa stai aspettando? Scegli quello che più ti serve o installali tutti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.