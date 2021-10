Pixel 4 torna a far parlare di sé, nonostante i nuovi Google Pixel 6 e 6 Pro

Google ha da poco annunciato Pixel 6 e Pixel 6 Pro caratterizzati da un rinnovato design, Android 12 e chipset Tensor proprietario: questo non ha però impedito ai più datati Pixel 4 di catturare nuovamente l'attenzione degli appassionati per via di una singolare curiosità riguardante il display.

Schermo curvo su Pixel 4: Google valutò l'ipotesi, prima di scartarla

Sono alquanto singolari le “recenti” immagini condivise su Twitter da Mishaal Rahman (ex caporedattore di XDA Developers) che di seguito andremo a mostrarvi.

Le foto, originariamente pubblicate su un forum cinese, hanno per protagonista un prototipo del “vecchio” Google Pixel 4: a quanto sembra, il colosso statunitense pensò di adottare un display curvo per il suo dispositivo, prima però che le scelte produttive si orientassero verso un pannello flat.

Tuttavia, lo schermo curvo non è l'unico dettaglio in relazione a cui Google decise di cambiare rotta. Le immagini pongono in risalto anche una cornice inferiore più marcata rispetto a quella presente sul modello definitivo.

Nessuna sorpresa invece per quanto concerne la zona posteriore del prototipo di Google Pixel 4, dove primeggia un modulo della fotocamera squadrato simile a quello visto su iPhone 11 ma con una differente disposizione delle rispettive componenti.