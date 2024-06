Piatti perfetti con Finish Ultimate Plus (-29%)

Se vuoi assicura il massimo dell’igiene e della luminosità alle tue stoviglie, non puoi farti scappare le pastiglie Finish Ultimate Plus Infinite Shine in super sconto del 29%. Si tratta di una promozione davvero incredibile che ti permetterà di portare a casa questo TOP di gamma in ambito pulizia delle stoviglie a soli 19,99€ invece di 27,98€.

Stoviglie luminose con il top di gamma: Finish Ultimate Plus

Le pastiglie per lavastoviglie Finish Ultimate Infinity Shine rappresentano l’apice dell’innovazione nella cura e pulizia delle stoviglie. Queste pastiglie sono state progettate per offrire una pulizia impeccabile e una brillantezza senza paragoni, rendendole una scelta top di gamma per chi desidera il meglio per la propria lavastoviglie.

Ogni pastiglia contiene una formula avanzata che combina potenza detergente e tecnologia di brillantezza. La loro azione multifase include un detergente ultra-efficace che rimuove anche i residui di cibo più ostinati, come i grassi bruciati e le macchie di tè e caffè. Questo garantisce una pulizia profonda e accurata ad ogni lavaggio.

L’involucro delle pastiglie è idrosolubile, cosa significa? Che non è necessario scartarle prima dell’uso, rendendo l’intero processo più semplice, pulito e super veloce. Non da meno, questo imballaggio è anche ecologico, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

La formula delle Finish Ultimate Infinity Shine, inoltre, include enzimi attivi che lavorano a basse temperature, garantendo un’azione pulente efficace anche nei cicli di lavaggio ecologici, risparmiando energia e acqua. Non da meno, le pastiglie contengono un booster di sale integrato e un agente brillantante, eliminando la necessità di aggiungere ulteriori prodotti per ottenere risultati perfetti. Quindi non farti scappare il super sconto del 29% finché sei ancora in tempo!