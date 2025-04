Battimaterasso Hoover: rimuovi acari e allergeni con una passata

Hoover Ultra Vortex è un battimaterasso con luce UV-C con funzione antiacaro e antibatterica che rimuove allergeni e polvere con una sola passata, rendendo le superfici imbottite della tua casa davvero igienizzate. Puoi acquistarlo in offerta a soli 84,99 euro invece di 94,34.

Battimaterasso Hoover Ultra Vortex: le caratteristiche

Questo battimaterasso ti assicura una pulizia profonda di materassi, divani, cuscini e altre superfici imbottite. La potente aspirazione da 500W si abbina ad un sistema a tre modalità di pulizia che elimina con efficacia acari, polvere e batteri, migliorando la qualità dell’aria e il benessere in casa.

Una soluzione perfetta dunque se soffri di allergie che combina la sua aspirazione potente con la modalità Roll&Beat che scuote le fibre per rimuovere anche lo sporco più nascosto e la lampada UV-C, progettata per eliminare fino al 99,9% di batteri e acari e prevenirne la ricomparsa. Ogni volta che lo userai insomma igienizzerai a fondo i tuoi materassi e imbottiti, creando un ambiente più pulito e sicuro per tutta la famiglia.

Ancora meglio se hai degli animali domestici, dei quali sai quanto i peli possano accumularsi su divani e coperte: la turbo spazzola ti aiuterà a rimuovere i peli di cani e gatti in maniera veloce ed efficace, ma soprattutto senza fatica.

Affidabile, potente e facile da usare, con Hoover Ultra Vortex avrai l’alleato ideale per un’igiene profonda e per eliminare allergeni e batteri in un attimo. Acquistalo in offerta a 84,99 euro.