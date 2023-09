Philips: il tostapane biologico con 8 livelli di doratura al 46%

La colazione è una delle fasi più importanti della giornata ma a volte, per una questione di tempo, non si riesce a fare come si dovrebbe. Oggi però, con una cifra ridicola, puoi risolvere questo problema. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il tostapane Philips a soli 34,99 euro, anziché 64,99 euro.

Sì hai proprio capito bene, grazie a questo sconto del 46% oggi avrai un risparmio di ben 30 euro sul totale. Con questo utilissimo elettrodomestico risparmierai un sacco di tempo e velocizzerai la preparazione della colazione ogni mattina. E poi, essendo realizzato al 100% con plastica riciclata, contribuisci a rendere il pianeta un posto migliore.

Philips: il tostapane delle meraviglie a prezzo shock

Questo tostapane, oltre a essere realizzato nel più completo rispetto dell’ambiente, possiede diverse tecnologie che lo rendono un elettrodomestico insostituibile. È dotato di due fessure per le fette di pane e troverai anche una griglia per scaldare ad esempio le brioche. Quest’ultima la puoi mettere e togliere facilmente a seconda delle tue esigenze.

Ha un design davvero molto compatto per cui occupa pochissimo spazio nella tua cucina e lo potrai mettere ovunque. Ha diverse funzioni come ad esempio lo scongelamento e puoi impostare su 8 livelli la doratura del pane. Così avrai la croccantezza che desideri, esattamente come piace a te. Il pratico vassoio raccoglibriciole ti consente di pulirlo facilmente e velocemente.

Questa è proprio un’occasione unica, da non perdere. Dato che le richieste saranno già alle stelle non fare tardi. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo tostapane Philips a soli 34,99 euro, anziché 64,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.