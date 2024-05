BOMBA Amazon: trapano avvitatore con valigetta e accessori a soli 57€

Avvaliti velocemente di questa promozione di Amazon e metti subito nel tuo carrello questo trapano avvitatore con valigetta e accessori a soli 57,57 euro, invece che 79,97 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di uno sconto del 28% che ti permette di risparmiare un bel po’. Soprattutto avrai un utilissimo attrezzo elettrico per fare tanti lavori in modo più veloce e senza fatica. Dunque non aspettare troppo tempo perché a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono certo infinite.

Trapano avvitatore con valigetta e accessori a prezzo mini

Grazie alla sua potenza, unita alle varie funzioni che possiede, risulta estremamente versatile e potrai fare tantissimi lavori, in casa e fuori. Ha un peso d soli 1,36 Kg, un’impugnatura maneggevole antiscivolo e un gancetto sulla parte bassa che ti consente di agganciarlo alla cintura. In confezione trovi ben 2 batterie e quindi non ti fermi mai.

Ha un mandrino con sgancio automatico. Questo fa si che il cambio punte sia un gioco da ragazzi. E puoi impostare fino a 25 funzioni della coppia su 2 velocità disponibili. La luce a LED integrata offre l’illuminazione che ti serve per vedere al meglio. È anche dotato della percussione, per cui puoi forare le pareti più dure. Nella valigetta, molto pratica, trovi la bellezza di 30 accessori per ogni lavoro.

Basta leggere, il tempo scorre inesorabile e questi sconti scadono sempre in pochissimo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore con valigetta e accessori a soli 57,57 euro, invece che 79,97 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applicare il coupon in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.