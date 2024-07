Philips OneBlade Pro 360: a questo prezzaccio sta andando a ruba (-36%)

Il Philips OneBlade Pro 360 è attualmente in offerta su Amazon a 69,99€ invece del prezzo originale di 109,99€. E’ uno dei più apprezzati rasoio elettrici sul mercato e, proprio per questo, non ci stupirebbe se questa offerta terminasse molto presto. In questo momento rimangono meno della metà delle unità a prezzo promozionale: insomma, devi fare in fretta.

E’ la versione top di gamma della linea di rasoio elettrici Philips OneBlade. In generale, si tratta di un rasoio estremamente comodo e semplice da usare, perfetto per chi vuole una rasatura precisa con il minimo sforzo, azzerando il rischio di tagli e irritazioni della pelle. Le lame vanno sostituite una volta ogni 30 o 120 giorni, a seconda di quanto è folta la vostra barba e di quanto spesso vi radete.

Questo dispositivo è dotato di una lama innovativa che si muove a una velocità di 200 tagli al secondo, garantendo una rasatura rapida e confortevole anche sui peli più lunghi. La tecnologia di protezione della pelle riduce al minimo le irritazioni, rendendolo ideale per chi ha una pelle sensibile.

E’ ovviamente resistente all’acqua: lo si può usare facilmente e senza grossi rischi anche a secco, ma le persone con una pelle più sensibile possono usarlo sotto la doccia o, più banalmente, con la schiuma da barba. E’ estremamente versatile ed è perfetto anche per la rasatura dei peli del corpo: Philips vende un tipo di lama ad hoc per quest’ultimo scopo, ma in realtà la lama standard va più che bene.

Il design ergonomico del OneBlade Pro 360 offre una presa confortevole, facilitando il controllo durante l’uso. La testina flessibile segue i contorni del viso, assicurando un contatto costante con la pelle per una rasatura uniforme.

La batteria agli ioni di litio offre fino a 90 minuti di utilizzo continuo con una sola ora di ricarica. Il modello Pro presenta anche un display LED integrato, che mostra lo stato della carica. Nella confezione troverai diversi accessori, tra cui un pettine regolabile con 14 impostazioni di lunghezza.

Non farti scappare questa offerta vantaggiosa: il Philips OneBlade Pro 360 non rimarrà sotto i 70€ per ancora molto a lungo.