Philips OneBlade: l'epico rasoio elettrico per radere, rifinire e regolare

Ti piace tenere sempre la barba curata, rifinire i baffi e il pizzetto, o raderti il viso ogni giorno senza però irritare la pelle? Allora non perdere questa straordinaria occasione. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il mitico rasoio elettrico Philips OneBlade a soli 32,20 euro, invece che 49,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 36% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare veramente tanto. Soprattutto per ciò che potrai ottenere è veramente un’occasione più unica che rara. Questo rasoio elettrico è semplicissimo da utilizzare e ti permette di avere ogni giorno il tuo stile senza fatica. Non perdere l’occasione.

Philips OneBlade: il rasoio elettrico dei sogni

Philips OneBlade è un rasoio elettrico professionale e gode di tecnologie innovative per radere qualsiasi lunghezza della barba in modo semplice e rapido. Grazie a una lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo e taglia da entrambe le parti riuscirai a raderti in modo perfetto senza irritare la pelle.

In confezione troverai tre pettini che ti permetteranno di regolare la barba come desideri. Gode poi di una super batteria che possiede un’autonomia di 45 minuti e si ricarica completamente in 8 ore. Potrai usarlo tranquillamente anche sotto l’acqua, con o senza schiuma da barba. Ha un’impugnatura maneggevole e antiscivolo con un pratico pulsante di accensione posto al centro. Oltre a radere e a regolare la barba puoi anche rifinire i baffi, le basette o il pizzetto in modo incredibilmente preciso.

Non aspettare che sia troppo tardi. Questo rasoio elettrico è uno dei più apprezzati e acquistati perciò l’offerta non potrà durare in eterno. Quindi dirigiti immediatamente su eBay e acquista il tuo Philips OneBlade a soli 32,20 euro, invece che 49,99 euro. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.