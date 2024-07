Philips OneBlade 360, offerta lampo top: oggi a soli 34,99€ con tanti accessori

Il Philips OneBlade 360 Face (modello QP2734/30) è attualmente in offerta su Amazon a 34,99€, scontato rispetto al prezzo originale di 59,99€. Questo rasoio e regolabarba elettrico è equipaggiato con un’innovativa lama 360 che offre una rasatura precisa e confortevole, adattandosi alle curve del viso.

La lama 360 non ruota completamente, ma si flette in tutte le direzioni, garantendo un contatto costante con la pelle e un controllo ottimale durante la rasatura. Questa caratteristica consente di raggiungere facilmente anche le aree più difficili. La confezione include due lame 360 per il viso e un pettine regolabile 5 in 1, che permette di scegliere diverse lunghezze di taglio, rendendolo ideale per diversi stili di barba e capelli.

Il OneBlade 360 è dotato di una batteria che offre circa 45 minuti di uso continuo per ogni carica completa. La ricarica avviene tramite un cavo USB, rendendolo pratico per viaggi e uso quotidiano. È completamente impermeabile, permettendo di usarlo sia a secco che sotto la doccia senza problemi. Questo lo rende facile da pulire, semplicemente sciacquandolo sotto l’acqua.

In termini di prestazioni, il OneBlade 360 si distingue per la sua capacità di offrire una rasatura ravvicinata, pur senza la stessa vicinanza di una lama tradizionale, minimizzando così l’irritazione della pelle. Se cerchi un rasoio elettrico versatile per una rasatura veloce e sicura, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: rimane poco tempo per averlo a meno di 35€!