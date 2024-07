Philips OneBlade 360 Face+Body: IMPERDIBILE a questo prezzo (-14%)

Soprattutto in vacanza, avresti il desiderio di avere capelli, barba e corpo sempre perfetti, senza andare dal barbiere o dall’estetista per fare le cerette? Oggi hai la possibilità di approfittare di questa occasione pazzesca che ti propone Amazon, per portarti a casa questo magnifico Rasoio Elettrico Philips OneBlade 360 Face+Body al prezzo super di soli 119,99 euro invece di quasi 139,99 euro.

Ovviamente, per poter acquistare questo utilissimo dispositivo al prezzo così conveniente, non dovrai lasciarti scappare lo sconto niente male del 14%. Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, ti conviene attivare subito la prova gratuita di 30 giorni. Così facendo, avrai anche la possibilità di acquistare subito questo rasoio elettrico e di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out. Grazie alla presenza di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 al minuto) potrai tagliare molto velocemente anche i peli più lunghi.

Inoltre, il doppio sistema di protezione, ti garantirà una rasatura più semplice e confortevole. Flettendosi in tutte le direzioni, la lama ti consentirà di rifinire e radere facilmente anche le zone più difficili da raggiungere. In base alle tue esigenze, avrai la possibilità di scegliere tra 14 impostazioni di lunghezza (0,4-10 mm).

Potrai tranquillamente radere e rifinire i peli del corpo in qualsiasi direzione con il pettine per il corpo ad aggancio (3 mm) e il sistema di protezione della pelle. Insomma, un prodotto unico e imperdibile, quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo ottimo rasoio Elettrico Philips OneBlade 360 Face+Body in offerta TOP.