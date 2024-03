Se approfitterai subito di questa occasione pazzesca che ti propone oggi Amazon, avrai la possibilità di portarti a casa il potente e utilissimo Philips Air Performer 2 in 1 Purificatore e ventilatore in super offerta, al prezzo a dir poco imperdibile di soli 349,99 euro invece di quasi 400 euro.

Si tratta di un’offerta a tempo, che ti permetterà di risparmiare quindi il 13% e, inoltre, se hai l’abbonamento ad Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per i clienti Prime, è anche riservata la possibilità di acquistare subito questo imperdibile purificatore e ventilatore e di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni, in qualsiasi momento.

Grazie alla tecnologia HEPA NanoProtect, potrai rimuove il 99,97% degli agenti inquinanti e potrai goderti una casa sana priva della presenza di pollini, polvere, virus, batteri, forfora di animali domestici e molto altro ancora. Ideale per ambienti che raggiungono una superficie di 70 metri quadri.

Perfetto per l’estate, questo dispositivo ti permetterà anche di sconfiggere il caldo grazie al suo flusso d’aria potente. Caratterizzato da un design senza lame, non dovrai temere dei colpi d’aria poiché verrà semplicemente erogato un flusso d’aria rinfrescante.

Estremamente silenzioso in modalità sleep, questo purificatore è dotato di intelligenza artificiale e potrai quindi personalizzare le prestazioni. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo fantastico Philips Air Performer 2 in 1 Purificatore e ventilatore in offerta WOW su Amazon, a poco meno di 345 euro. Affrettati!