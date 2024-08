Philips 75PUS7609, il 4K Smart TV da 75'' con il 22% di sconto: qualità suprema

L’offerta su Amazon per il Philips 75PUS7609 4K LED è decisamente interessante, con uno sconto del 22% che porta il prezzo a 699,00€ rispetto ai 899,00€ precedenti. Questo televisore da 75 pollici è una soluzione eccellente per chi cerca una combinazione di qualità visiva, funzionalità smart e un suono avvolgente, il tutto a un prezzo competitivo.

Il Philips 75PUS7609 è dotato di un display 4K Ultra HD con la tecnologia Pixel Precise Ultra HD, che ottimizza la qualità dell’immagine per offrire immagini nitide, colori ricchi e movimenti fluidi. Questo si traduce in un’esperienza visiva coinvolgente, perfetta per guardare film, serie TV o giocare ai videogiochi.

La piattaforma Titan OS rende l’interfaccia utente semplice e intuitiva, permettendo un accesso rapido alle principali app di streaming come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. Inoltre, il supporto per gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant consente di controllare il televisore con comandi vocali, facilitando l’interazione con il dispositivo.

Il TV è dotato di Dolby Atmos, che offre un’esperienza audio immersiva, simulando un suono tridimensionale che ti fa sentire al centro dell’azione.

Bene anche il comparto dedicato al gaming, grazie alla presenza di porte HDMI 2.1 di ultima generazione, con supporto alle funzioni VRR e ALLM. Insomma, se cerchi una console per sfruttare a pieno Xbox e PS5, questa è la TV su cui puntare. Non farti scappare questa offerta: rimane pochissimo tempo.