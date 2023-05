Peter Pan & Wendy sulle orme di Martin Scorsese

Peter Pan & Wendy, il nuovo film evento di Disney disponibile in streaming e diretto da David Lowery, è una rivisitazione in live-action del romanzo di J.M. Barrie e del classico d’animazione del 1953.

Il regista però ha avuto però anche altre fonti di ispirazione, come ha spiegato in una recente intervista al New York Times dove ha confermato di aver guardato al cinema di Martin Scorsese e Tarkovski per dare al film un tono più realistico e drammatico.

Peter Pan & Wendy con il “tocco” di Scorsese e Tarkovski

Lowery ha spiegato che ha voluto rendere il mondo magico della pellicola più sporco e pericoloso e i personaggi più complessi e sfaccettati. Ha citato come riferimenti i film Gangs of New York e The Age of Innocence, in cui Scorsese racconta la storia di due mondi opposti: quello dei ricchi e quello dei poveri, quello della civiltà e quello della barbarie.

Viene citato anche il film Mirror di Tarkovsky, da cui ha preso spunto per alcune scene in cui Peter Pan (Alexander Molony) e Trilli (Yara Shahidi) fanno levitare i bambini Darling con la polvere di fata. Lowery ha detto di aver voluto creare un contrasto tra la realtà e il sogno, tra il passato e il presente.

Peter Pan & Wendy segue le avventure di Wendy Darling (Ever Anderson), una ragazza che teme di dover lasciare la sua infanzia alle spalle, e di Peter Pan (Alexander Molony), un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e alla fatina Trilli (Yara Shahidi), Wendy viaggia con Peter nel magico mondo di Never Land, dove incontra il malvagio capitano Uncino (Jude Law) e si imbarca in una sfida emozionante e pericolosa che le cambierà la vita per sempre.

Il film è disponibile per la visione in streaming su Disney+. Non perdere l’occasione di immergervi in questa favola senza tempo, ricca di azione, fantasia e sentimenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.