Peter Pan & Wendy: perché Jude Law ha regalato del gelato ai bambini del set

Jude Law è uno degli attori più versatili e carismatici del cinema contemporaneo. Dopo aver interpretato ruoli come Albus Silente in Animali Fantastici: i segreti di Silente e Yon-Rogg in Captain Marvel, si è cimentato nella sfida di dare vita al cattivissimo Capitan Uncino nel film Peter Pan & Wendy, il remake live action del classico Disney del 1953, diretto da David Lowery e disponibile in streaming su Disney+.

Ma come si comporta un attore adulto con dei bambini sul set di un film d’avventura fantasy? Jude Law ha rivelato di aver scelto una strategia insolita ma efficace: rimanere sempre in personaggio, anche quando non girava, per creare una maggiore tensione e paura nei confronti del suo antagonista.

Peter Pan & Wendy: Jude Law è sempre stato Capitan Uncino

In un’intervista al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’attore inglese ha raccontato:

“David Lowery, il nostro meraviglioso regista, ha avuto l’idea di far sì che i bambini non mi vedessero quando non ero Uncino, quindi sono rimasto nella parte per tutto il tempo… Non volevo parlare con un bambino di 6 anni nei panni di Jude, e poi improvvisamente dire: ‘Bene, tu mi odi, io sono Uncino’. Quindi, invece, sono rimasto il capitano”.

Sebbene possa sembrare un approccio un po’ crudele, Law suppone che l’idea di Lowery abbia aiutato a ottenere delle performance più autentiche. “Molte delle reazioni che vedete nel film sono le loro reazioni a me per la prima volta, o come l’uomo stesso”, ha detto a Fallon.

Ovviamente, Law non ha lasciato che la sua presenza terrificante durasse troppo:

“Hanno conosciuto ‘Jude’ alla fine. Ho fatto quello che ogni adulto dovrebbe fare per corrompere i bambini: ho affittato un furgone del gelato, l’ho guidato sul set e ho distribuito gelati. Non c’è niente come il gelato al cioccolato per convincere un bambino che sei a posto”.

Peter Pan & Wendy è una delle tante trasposizioni live action dei classici Disney che la casa di Topolino sta realizzando negli ultimi anni. Nel cast del film ci sono anche Yara Shahidi nei panni della fatina Trilli, Alexander Molony nei panni di Peter Pan e Ever Anderson nel ruolo di Wendy Darling. Il film promette di essere fedele all’opera originale di J.M. Barrie e al film d’animazione Disney, ma anche di aggiungere qualche novità e sorpresa.

Non vediamo l’ora di scoprire le avventure di Peter Pan e Wendy nel Paese che non c’è e di assistere allo scontro tra il ragazzo che non vuole crescere e il pirata senza pietà. Scoprilo subito in streaming su Disney .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.