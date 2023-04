Peter Pan & Wendy: fan all’attacco per questa scelta nel cast

Peter Pan & Wendy, il nuovo film live-action diretto da David Lowery e disponibile in streaming su Disney+, ha scatenato le polemiche di alcuni fan del romanzo originale di J.M. Barrie per una scelta particolare nel cast: la presenza di alcune ragazze tra i Ragazzi Perduti, la banda di bambini che vive sull’Isola che non c’è insieme a Peter Pan.

Nel libro, infatti, i Ragazzi Perduti sono tutti maschi e vengono descritti come “i bambini che cadono dalle carrozzine quando la balia non li guarda”. Nel film, invece, ci sono anche delle bambine che si uniscono alle avventure di Peter e Wendy contro Capitan Uncino.

Ragazze tra i ragazzi perduti: l’attacco dei fan, la difesa del regista

Questa variazione è stata fortemente criticata da alcuni fan sui social media, che l’hanno definita “inutile”, “politically correct” e “irrispettosa” nei confronti dell’opera originale. Alcuni hanno anche minacciato di boicottare il film o di cancellare l’abbonamento a Disney+.

Il regista David Lowery ha però difeso la sua scelta nel corso di un’intervista spiegando che si è trattato di una decisione artistica e non ideologica. “I film dovrebbero essere per tutti e questa scelta non cambia affatto la sua natura: si tratta della stessa storia con cui tutti sono cresciuti. Mi spiace per loro, si perderanno una fantastica esperienza di intrattenimento.”, ha dichiarato.

Lowery ha anche aggiunto che le ragazze nel cast sono state scelte in base al loro talento e alla loro chimica con gli altri attori e che hanno portato una ventata di freschezza e divertimento sul set. “Sono state fantastiche. Hanno fatto un lavoro incredibile. Sono state molto divertenti da dirigere e da guardare.”, ha elogiato.

Peter Pan & Wendy è un film che si propone di rileggere in chiave moderna il classico della letteratura per l’infanzia, mantenendo però lo spirito originale del racconto. Il cast è composto da Alexander Molony nel ruolo di Peter Pan, Ever Anderson nel ruolo di Wendy Darling, Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino, Yara Shahidi nel ruolo di Trilli e Alyssa Wapanatâhk nel ruolo di Tiger Lily. Il film è disponibile per la visione in streaming su Disney .

