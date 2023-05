Peter Pan & Wendy: dove è stato girato il nuovo film?

Peter Pan & Wendy è il nuovo film diretto da David Lowery basato sul romanzo di J.M. Barrie e sul classico animato Disney del 1953. La pellicola racconta la storia di Wendy Darling, una ragazza che non vuole crescere e che parte con i suoi fratelli John e Michael verso l’Isola che non c’è, dove incontra Peter Pan, il ragazzo che si rifiuta di diventare adulto, la fata Trilli e il malvagio Capitan Uncino.

Il film è disponibile in streaming su Disney e ha richiesto un’ampia e complessa lavorazione per ricreare la magia e l’avventura della fiaba senza tempo. Ma dove è stato girato? Quali sono le location che hanno fatto da sfondo alle vicende dei protagonisti? Scopriamolo insieme.

Dove è stato girato Peter Pan & Wendy

Il film è stato girato in diverse parti del mondo, cercando di trovare i luoghi più adatti per rappresentare la realtà e la fantasia della storia.

Una gran parte del film è stata girata in studio a Metro Vancouver, nella provincia canadese della British Columbia. Qui la produzione ha costruito un enorme set, comprensivo di una gigantesca nave pirata, sul braccio sud del fiume Fraser nella città di Richmond. In studio sono state girate anche le scene ambientate in mare aperto sulla nave dei pirati Jolly Roger e quelle che coinvolgono la fata Trilli, utilizzando schermi verdi e effetti speciali.

Per catturare la bellezza naturale dell’Isola che non c’è, la produzione si è spostata nella provincia settentrionale del Canada, Newfoundland e Labrador. Qui sono state girate le scene in esterni, in alcune aree specifiche come Trinity, la Cape Shore e Bonavista. Il clima rigido e le condizioni meteo avverse hanno reso le riprese difficili e impegnative.

Infine, la produzione ha girato alcune scene nelle Isole Faroe, un arcipelago situato nell’Oceano Atlantico tra la Scozia e l’Islanda. Le isole sono famose per i loro paesaggi mozzafiato, le scogliere a picco sul mare, le cascate e i villaggi colorati.

Come puoi vedere, la realizzazione di questa pellicola ha richiesto un grande sforzo da parte della produzione per portare sullo schermo la magia della fiaba di J.M. Barrie. Se vuoi immergerti nel mondo fantastico dell’Isola che non c’è e vivere le avventure di Wendy e Peter Pan, non perdere tempo e guarda il film in streaming su Disney+. Ti aspetta un viaggio indimenticabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.