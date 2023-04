Peter Pan & Wendy: come cambia il nuovo film rispetto al libro

Debutta oggi su Disney+ Peter Pan & Wendy, una nuova trasposizione live-action della celebre storia di J.M. Barrie.

Il film, diretto da David Lowery e interpretato da Alexander Molony, Ever Anderson, Jude Law e Yara Shahidi, punta però a non essere una semplice trasposizione fedele del romanzo originale, ma una reinterpretazione contemporanea, con alcuni cambiamenti significativi nei personaggi e nei temi.

Peter Pan & Wendy e i cambiamenti “necessari”

Il romanzo di Barrie, pubblicato nel 1911, narra le avventure di Peter Pan, il ragazzo che non vuole crescere e che vive nell’Isola Che Non C’è insieme ai suoi amici i Ragazzi Perduti. Un giorno, Peter porta con sé nell’isola tre bambini londinesi: Wendy e i suoi fratelli John e Michael vivendo in loro compagnia incredibili avventure tra fate, sirene, pirati e indiani.

Il libro di Barrie è considerato un capolavoro della letteratura per l’infanzia, ma al tempo stesso è frutto del suo contesto storico e culturale. Il pensiero dell’autore riflette infatti la visione dell’epoca in cui visse, in cui l’infanzia era vista come una fase da superare in fretta per diventare adulti responsabili e produttivi. Inoltre, il libro contiene alcuni elementi inaccettabili secondo i canoni contemporanei.

Per questo motivo, i creatori del film Peter Pan & Wendy hanno deciso di apportare alcune modifiche alla storia originale, per renderla più attuale e sensibile ai temi della diversità e dell’empowerment. Il cosceneggiatore Toby Halbrooks ha spiegato: “Volevamo dare più spazio al punto di vista dei bambini e alle loro emozioni. Abbiamo approfondito il tema della paura di crescere ma anche quello dell’amicizia”.

Uno dei personaggi che ha subito maggiori cambiamenti è proprio Peter Pan. Nel libro di Barrie, Peter è un personaggio egoista, arrogante e provocatorio, che si diverte a mettere in pericolo se stesso e gli altri. Nel film, invece, Peter è più spensierato e adolescente, anche se conserva ancora un pizzico di egoismo. “Abbiamo cercato di renderlo più simpatico e umano”, ha detto Halbrooks. “È sempre alla ricerca di nuovi amici che si uniscano alle sue avventure: per questo risponde alla ‘chiamata’ di Wendy”. Peter imparerà così a maturare e a capire il valore dell’amicizia.

Anche Wendy ha subito una trasformazione nel film. Nel libro di Barrie, Wendy è la ragazza che fa da “madre” ai Ragazzi Perduti e che si occupa delle faccende domestiche nell’isola. Nella pellicola, invece, la vediamo come una ragazza coraggiosa, orgogliosa e sincera, che non ha paura di esprimere le sue opinioni e di prendere le decisioni. Wendy è molto protettiva nei confronti dei suoi fratelli e spesso è lei che li salva dai guai rappresentando così un modello femminile forte e indipendente.

Peter Pan & Wendy è quindi un film che si propone di rinnovare il classico di Barrie, mantenendo lo spirito avventuroso e fantastico della storia originale ma aggiornandola ai tempi moderni. Puoi guardarlo adesso in streaming su Disney .

