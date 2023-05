Peter Pan & Wendy: altri 5 film da vedere dopo il live action Disney+

Se sei cresciuto con le avventure del bambino che non voleva crescere e della sua amica Wendy, non puoi certamente perderti il nuovo film live action Peter Pan & Wendy, disponibile per la visione in streaming su Disney+

Il film, remake del classico animato del 1953, è diretto da David Lowery e vanta un cast di stelle: Jude Law interpreta Capitan Uncino, Yara Shahidi è Trilli, Alexander Molony è Peter Pan e Ever Anderson è Wendy Darling. La pellicola promette di essere un mix di azione, fantasia, commedia e musica, con una colonna sonora originale composta da Daniel Hart.

Gli “altri” 5 film ispirati alla storia di Peter Pan

Se dopo averlo visto ti rimane ancora la voglia di volare verso l’Isola che non c’è, ecco altri cinque film ispirati al romanzo di Barrie da vedere o rivedere:

Hook – Capitan Uncino (1991) : un film cult diretto da Steven Spielberg, con Robin Williams nei panni di un Peter Pan adulto e dimentico delle sue origini, che deve tornare sull’Isola che non c’è per salvare i suoi figli rapiti da Uncino (Dustin Hoffman).

: un film cult diretto da Steven Spielberg, con Robin Williams nei panni di un Peter Pan adulto e dimentico delle sue origini, che deve tornare sull’Isola che non c’è per salvare i suoi figli rapiti da Uncino (Dustin Hoffman). Ritorno all’Isola che non c’è (2002): il sequel del film animato del 1953, che vede Wendy ormai madre di due figli, Jane e Danny. Quando Londra viene bombardata durante la Seconda guerra mondiale, Jane viene rapita da Capitan Uncino e portata sull’Isola che non c’è, dove dovrà imparare a credere nella magia.

Neverland – Un sogno per la vita (2004) : un film biografico sullo scrittore J. M. Barrie (Johnny Depp), che racconta come si sia ispirato alla famiglia Llewelyn Davies per creare il personaggio di Peter Pan e il suo mondo fantastico.

: un film biografico sullo scrittore J. M. Barrie (Johnny Depp), che racconta come si sia ispirato alla famiglia Llewelyn Davies per creare il personaggio di Peter Pan e il suo mondo fantastico. Peter Pan (2003) : un adattamento fedele al romanzo originale, diretto da P.J. Hogan e interpretato da Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood nei ruoli di Peter Pan e Wendy. Il film si distingue per la sua atmosfera magica e romantica e per le sue scene d’azione mozzafiato.

: un adattamento fedele al romanzo originale, diretto da P.J. Hogan e interpretato da Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood nei ruoli di Peter Pan e Wendy. Il film si distingue per la sua atmosfera magica e romantica e per le sue scene d’azione mozzafiato. Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (2015): un prequel della storia originale, che narra le origini di Peter Pan (Levi Miller) e del suo rapporto con Capitan Uncino (Garrett Hedlund), prima che diventasse il suo nemico. Il film è diretto da Joe Wright e ha come antagonista Barbanera (Hugh Jackman).

Come vedi, la scelta è ampia per approfondire ulteriormente la storia che troverai in Peter Pan & Wendy, il nuovo ambizioso film live action che puoi guardare in esclusiva assoluta in streaming su Disney .

