Peter Pan e Capitan Uncino erano amici? Il nuovo film ci offre una prospettiva inedita

Il film live-action Peter Pan & Wendy, diretto da David Lowery e disponibile su Disney+, ci propone una visione originale e sorprendente della rivalità tra Peter Pan e Capitan Uncino, i due personaggi iconici del romanzo di J.M. Barrie e del classico di animazione Disney del 1953.

Invece di presentarli come nemici giurati fin dall’inizio, il film ci rivela che un tempo Peter e Uncino erano amici e che sono arrivati insieme sull’Isola che non c’è in cerca di avventura e libertà. Qualcosa li ha però divisi e li ha portati a odiarsi e a combattersi senza tregua.

Peter Pan e Capitan Uncino amici: l’idea del regista

Questa idea è nata dalla mente del regista David Lowery, che in un’intervista ha spiegato il suo approccio alla storia:

“Né il romanzo di J.M. Barrie Peter, né classico di animazione del 1953 raccontano il perché di tanta inimicizia fra Peter Pan e Capitan Uncino. Ad un certo punto ci è venuta l’illuminazione. E se all’inizio Peter e il Capitano fossero stati amici? Se fossero arrivati insieme all’Isola che non c’è per poi vedere dividersi le loro strade sino al rancore e alla continua lotta?”

Lowery ha aggiunto che questa prospettiva gli ha permesso di approfondire i personaggi e le loro motivazioni e di creare un contrasto tra la loro gioventù perduta e la loro eterna infanzia.

“È la lotta di due amici che non volevano dividersi e che ora sono in uno stato di conflitto costante arrivato al punto di non ritorno nel momento in cui Peter gli taglia la mano”

Ha infine dichiarato Alexandre Molony, che interpreta Peter Pan nel film.

Peter Pan & Wendy è un film che si propone di raccontare la storia classica sotto una nuova luce, senza però tradirne lo spirito originale. Il cast include Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy Darling), Jude Law (Capitan Uncino), Yara Shahidi (Trilli) e Alyssa Wapanatâhk (Tiger Lily). Puoi guardarlo in streaming su Disney .

