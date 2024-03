Persona 3 Reload per PS5: a sorpresa, il prezzo CROLLA su Amazon (-44%)

Sconto davvero imperdibile su Amazon per l’acquisto di Persona 3 Reload per PS5, remake del terzo capitolo della serie, che oggi può essere tuo a soli 39,99 euro invece di 70,99. Manco a dirlo, è il prezzo migliore di sempre per questo prodotto, lanciato da poco, e perfetto per tutti gli appassionati del franchise e di giochi di ruolo giapponesi.

Persona 3 Reload: la rinascita di un classico

Persona 3 Reload riporta in vita il gioco che ha di fatto scatenato la popolarità della serie anche in occidente: è stato ricostruito con una grafica moderna, opzioni di fruibilità contemporanee e un’interfaccia utente rivista in stile Persona 5 per catturare l’attenzione sia dei vecchi che dei nuovi fan.

In questo gioco, sarai immerso in un viaggio avvincente, arricchito da scene e interazioni inedite tra i personaggi, un nuovo doppiaggio e una colonna sonora rivisitata. La struttura di gioco mischia le caratteristiche di un life simulator e di un gioco di ruolo giapponese: potrai decidere come trascorrere ogni giorno, stringendo legami con gli altri personaggi, mentre nella notte il tutto si trasforma in un avvincente GdR in cui dovrai sconfiggere ombre sovrannaturali e scoprire la verità.

Un titolo che all’epoca ha conquistato tutti e che si prepara a farlo di nuovo in questa nuova versione. Acquista adesso Persona 3 Reload a soli 39,99 euro invece di 70,99.