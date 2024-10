Perplexity ha annunciato la sua app nativa per Mac

Perplexity, motore di ricerca conversazionale e chatbot AI, ha annunciato l’arrivo della sua app nativa per Mac a ottobre. La conferma arriva da una nuova pagina di pre-order sul Mac App Store, dove gli utenti possono già preordinare l’app e attivare le notifiche per quando sarà disponibile al download.

La data di lancio comunque esiste già: il debutto dell’applicazione nativa di Perplexity AI è infatti fissato per il prossimo 15 ottobre, come riporta la pagina dello store del Mac.

Oltre alla data di uscita, è disponibile anche una breve descrizione che riassume i vantaggi della nuova app:

“Perplexity sta arrivando su Mac. Preordinala ora. Dove la conoscenza inizia. Le risposte di cui hai bisogno a portata di mano. Elimina tutta la confusione e ottieni risposte credibili e aggiornate. Ora su Mac”.

Dopotutto le premesse di un’app qualitativamente superiore rispetto ad altri strumenti AI analoghi c’erano già tutte. Fondata nel 2022, Perplexity AI si è subito distinta nell’affollato panorama dell’intelligenza artificiale grazie alle sue risposte precise e alla capacità di riassumere i contenuti web in modo migliore rispetto alla concorrenza. Tant’è che in molti la considerano già come uno dei migliori motori di ricerca alternativi a Google.

Un ulteriore suo punto di forza è la possibilità data agli utenti di scegliere le fonti da cui il chatbot AI deve attingere le informazioni, sulla base di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) equiparabili a quelli utilizzati da OpenAI per ChatGPT (presente su macOS con una sua app da inizio anno, ma a differenza di Perplexity non è scaricabile direttamente dal Mac App Store).

Una volta che l’app per Mac sarà disponibile, chi vorrà provare la nuova applicazione troverà diverse funzioni interessanti come la Ricerca Pro, il monitoraggio delle fonti, la ricerca nella cronologia e il Thread Follow-Up. Purtroppo però, per il momento, tra le lingue supportate non figura l’italiano. Vi sono invece l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, il giapponese e il cinese.

L’app di Perplexity AI sarà disponibile al download gratuito sul Mac App Store dal 15 ottobre. Per chi volesse provare la nuova applicazione, può farlo andando su questa pagina.