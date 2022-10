Perché dovresti avere antivirus e VPN se usi il WiFi pubblico

Città, aeroporti, luoghi pubblici come bar e ristoranti e altri locali ancora permettono oggi l’uso di una connessione WiFi che ci permette di risparmiare sui dati del nostro cellulare e di usufruire, più o meno gratuitamente, di internet quando abbiamo bisogno.

Quanto è rischioso però utilizzare una rete WiFi pubblica senza una adeguata protezione? Moltissimo. Ricorda che si tratta di una rete condivisa con altri utenti, tra cui potenziali malintenzionati che potrebbero tentare di accedere alle informazioni private in tuo possesso, specialmente se stai effettuando dei pagamenti.

Come proteggersi quindi? Affidandosi ad una VPN di un marchio affidabile, come quella inclusa nel pacchetto di Norton 360, che ti garantisce al contempo una perfetta protezione antivirus.

I pericoli delle reti WiFi pubbliche e come proteggersi con VPN e antivirus

È di fondamentale importanza che tu non utilizzi VPN gratuite da fornitori inaffidabili che potrebbero comunque accedere alle tue informazioni. Scegliendo Norton 360 hai la sicurezza di poter sfruttare una VPN che ti permette di scegliere quale traffico vuoi crittografare, come le operazioni bancarie, con dati che non vengono tracciati, registrati o salvati nemmeno da Norton stessa.

Quando ti connetti a una VPN, infatti, la tua attività di navigazione risulta dall’indirizzo IP della rete virtuale piuttosto che dal tuo. In questo modo, qualsiasi cosa tu faccia online viene protetta e nascosta a chiunque, soprattutto ad eventuali hacker che tentano di sfruttare la debolezza delle reti WiFi pubbliche.

Con Norton 360, che puoi avere adesso con uno sconto fino al 66%, hai tutto questo e anche di più, includendo nel pacchetto la protezione contro spyware, virus, malware e ransomware, il backup del PC nel cloud, un potente firewall, un gestore password e persino un sistema per mantenere sicura e privata la tua webcam.

