Antivirus + VPN: potente protezione online a meno di 3€ al mese (Norton 360 Deluxe)

Al giorno d’oggi un buon antivirus non è più sufficiente per godere di una protezione online sufficiente per sentirsi al sicuro. Serve qualcosa in più, a partire da una VPN premium, capace di garantire la massima privacy di qualsiasi utente.

Ecco perché oggi sono in aumento le soluzioni definite “all-in-one”, che nello stesso pacchetto includono antivirus, VPN, password manager, monitoraggio del Dark Web e altro ancora. A questo proposito segnaliamo l’ultima offerta su Norton 360 Deluxe, la soluzione di Norton ideale per la protezione dei propri dispositivi e la privacy dei dati personali: grazie al 66% di sconto, l’account Deluxe è in promo il primo anno a 34,99 euro, meno quindi di 3 euro al mese.

Norton 360 Deluxe in offerta a 34,99 euro per il primo anno

L’acquisto di Norton 360 Deluxe garantisce prima di tutto una protezione totale dalle minacce informatiche. Lo scudo offerto da Norton agisce in tempo reale, 24 ore su 24, sette giorni su sette, ed è efficace sia contro le minacce esistenti sia quelle nuove.

Per quanto riguarda la privacy, il piano include il servizio premium Secure VPN, che consente di navigare in completo anonimato senza che nessuna azienda o individuo possa tracciare l’attività svolta. In più va ad aggiungere una crittografia avanzata così da da mantenere file personali, estremi dei conti bancari e password al sicuro.

E a proposito di password, si annovera anche l’inclusione di un robusto password manager, grazie al quale la gestione delle proprie credenziali diventa più semplice e sicura. Infine è presente il monitoraggio del Dark Web, con avvisi puntuali riguardo a eventuali fughe pericolose di dati.

La promozione su Norton 360 Deluxe in sconto del 66% per il primo anno è disponibile su questa pagina del sito di Norton. Offerta valida a tempo limitato.