Norton Antivirus: scegli il tuo piano e potrai avere uno sconto fino al 66%

Per la protezione del tuo PC e dei tuoi dispositivi mobile scegli un piano Norton Antivirus: la suite di sicurezza informatica più famosa e venduta ti offre quattro differenti piani a seconda delle tue esigenze. Si parte dall’antivirus base, che puoi avere per un anno in offerta a soli 19,99 euro fino ad arrivare ai pacchetti più completi, scontati fino al 66%. Vediamoli insieme.

Norton Antivirus: i piani in offerta

Questi i quattro piani tra i quali puoi scegliere:

Norton Antivirus Plus a 19,99 euro per 1 anno invece di 34,99 (-42%) che include la protezione per 1 PC, Mac, Tablet o telefono, protezione contro virus, malware, ransomware e hacker, il 100% promessa protezione virus, un password manager e 2 GB di backup del PC nel cloud

che include la protezione per 1 PC, Mac, Tablet o telefono, protezione contro virus, malware, ransomware e hacker, il 100% promessa protezione virus, un password manager e 2 GB di backup del PC nel cloud Norton 360 Standard a 29,99 euro per 1 anno invece di 74,99 (-60%) con cui puoi avere tutti i vantaggi del piano Plus con 10GB di spazio nel cloud insieme ad una connessione privata con VPN

con cui puoi avere tutti i vantaggi del piano Plus con 10GB di spazio nel cloud insieme ad una connessione privata con VPN Norton 360 Deluxe a 34,99 euro per 1 anno invece di 104,99 (-66%) che aggiunge ai piani Standard e Plus la funzione Protezione Minori, il Dark Web Monitoring e la protezione per ben 5 dispositivi

che aggiunge ai piani Standard e Plus la funzione Protezione Minori, il Dark Web Monitoring e la protezione per ben 5 dispositivi Norton 360 Advanced a 44,99 euro per 1 anno invece di 134,99 (-66%) il pacchetto definitivo che porta a 10 il numero di dispositivi da proteggere, 200 GB di spazio nel cloud, assistenza per il ripristino dell’identità, assistenza in caso di furto del portafoglio e il Social Media Monitoring

Non ti rimane che scegliere quello che ritieni più adatto alle tue esigenze. Il rimborso, nel caso cambiassi idea, è garantito entro i 60 giorni dall’acquisto.