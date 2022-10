Perché Apple ha aumentato i prezzi dei vecchi iPad da noi?

Ci avevate fatto caso? Dopo l’annuncio dei nuovi iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2 e di iPad entry level di decima generazione, sembra che Apple abbia aumentato significativamente i prezzi dei tablet già esistenti e presenti in commercio in molti Paesi internazionali, ma non negli USA. Addirittura, noi italiani, come sempre, siamo stati sfortunatissimi. Da noi la compagnia ha veramente esagerato, ma andiamo con ordine.

Andiamo con ordine: i prezzi di iPad Mini (e non solo, come vedremo) sono aumentati di parecchio, anche in Europa. Con una mossa silenziosa e quasi subdola, la compagnia di Cupertino ha aggiornato i prezzi dei suoi prodotti da noi, aumentando i costi di iPad di nona generazione, di iPad Air (2022) e del modello da 8,3 pollici.

Apple, cosa sta succedendo?

Un esempio? In UK, iPad Mini da 64 GB ora costa 569 £, mentre prima solo 479£; un aumento del 19%, senza alcun motivo. Addirittura questo gioiellino è più costoso della versione entry level, senza un motivo apparente. Da noi in Italia la situazione è quasi scandalosa: mentre prima costava 559,00€ di listino, ora si parte da 659,00€. Un aumento di 100€ ingiustificato pari al 18% in più sul prezzo di listino, senza un upgrade sul fronte delle caratteristiche al seguito. Il modello con modem 5G al seguito invece, ora costa 859,00€ Anche in India e in altri mercati abbiamo avuto mosse simili, con prezzi aumentati anche dell’11%.

La società non ha fornito una spiegazione per questa operazione; si dice che sia correlata all’inflazione e al costo della materie prime che è aumentato a dismisura.

Ecco perché noi vi consigliamo di comprare sempre da Amazon seguendo le offerte che vi proponiamo: in questo modo risparmierete decine di euro, se non centinaia, visto che siamo sempre a caccia di promozioni e di abbassamenti di prezzo per i dispositivi tech che più amiamo. Volete un esempio? iPad Mini (2021) da 64 GB, che ora costa 629,00€ (assurdo, comunque), si porta a casa con 534,00€ da Amazon e le spese di spedizione sono gratuite e incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.