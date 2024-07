Per lavorare ovunque: Logitech MX Keys Mini a un prezzo minimo!

Per lavorare ovunque tu voglia, anche quando sei lontano da casa o dall’ufficio, non pupi farti mancare una tastiera compatta, leggera e perfetta anche per ore e ore di lavoro. Per questo ti proponiamo la Logitech MX Keys Mini è il perfetto strumento di lavoro per chi cerca precisione, ergonomia e portabilità in un design compatto. Attualmente in sconto del 7% a 68,99€ invece di 73,95€, questa tastiera offre una digitazione precisa grazie ai tasti intelligenti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita, rendendo ogni battitura confortevole e naturale. Le funzionalità avanzate come la dettatura vocale, i tasti per il mute/unmute del microfono e i tasti Emoji facilitano il lavoro quotidiano e migliorano la produttività.

Per lavorare al meglio, ovunque tu voglia: Logitech MX Keys Mini

Il formato mini della MX Keys Mini è stato progettato per garantire una precisione senza sforzo, combinando uno stile minimalista con una costruzione robusta. Questa tastiera ergonomica è leggera e portatile, ideale per chi lavora in movimento. Un’altra caratteristica distintiva è l’illuminazione intelligente: i tasti si illuminano automaticamente quando le dita si avvicinano, adattando l’intensità della retroilluminazione alle condizioni di luce ambientale, per una visibilità ottimale in qualsiasi situazione.

La MX Keys Mini è estremamente versatile, permettendo di farti connettere fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth Low Energy. Con un semplice tasto, è possibile passare da un dispositivo all’altro, rendendo la gestione del multitasking più efficiente che mai. Inoltre, la tastiera supporta la funzionalità Flow, che consente di abbinarla a un mouse MX Master 3 o MX Anywhere 3 per Mac, permettendo di digitare e navigare senza interruzioni tra più dispositivi.

In sintesi, la Logitech MX Keys Mini è una tastiera compatta e potente che combina ergonomia, funzionalità avanzate e sostenibilità, perfetta per migliorare la tua produttività ovunque tu lavori. Non farti scappare lo sconto del 7% per ottenere questo strumento eccezionale a un prezzo ancora più conveniente.