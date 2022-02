Per Apple nel futuro c'è solo il Face ID: addio al Touch ID?

Ci sono state molte voci riguardanti Apple e il suo progetto legato alla prima fotocamera sotto lo schermo. Ecco perché abbiamo pensato che nel prossimo futuro l'azienda di Cupertino introdurrà un iPhone alimentato da questa tecnologia. Tuttavia, le recenti fughe di notizie dimostrano che questa società non sta più lavorando su uno scanner di impronte digitali da inserire sotto il display per i futuri dispositivi.

iPhone solo con Face ID, Apple interrompe i lavori sul Touch ID

Si scopre che le indiscrezioni sul fatto che Apple stesse lavorando ad un sensore della fotocamera sotto lo schermo per l'iPhone erano veritiere. La compagnia sembra aver dedicato diversi anni a questo progetto. Ma a gennaio, ha deciso di trasferire tutti gli sforzi profusi sul Touch ID alla squadra che opera sul Face ID.

Anche se potrebbe sembrare illogico, in effetti, tutto questo ha un senso. Intendiamo dire che quando la beta di iOS 15.4 è stata rilasciata agli sviluppatori, abbiamo appreso che il sistema ora avrebbe supportato lo sblocco Face ID con una maschera. Quasi tutti i prodotti Apple supporteranno questa funzione in futuro.

Apple ha alzato l'asticella troppo in alto; intendiamo dire che poiché progetta prodotti premium e costano una fortuna, tutto su di essi dovrebbe funzionare senza bug gravi. In questo senso, se la soluzione Face ID non è ancora perfetta, è meglio lavorarci sopra, testarla attraverso gli aggiornamenti e inserirla in un gadget solo quando questa è pronta. Solo così quindi, l'azienda può passare ad altri progetti.

Possiamo dire lo stesso per la fotocamera sotto lo schermo. Esistono già alcuni modelli Android che supportano questa tecnologia ma è ancora imprecisa e non funziona come dovrebbe. Non di meno, nessuno dei marchi ha la popolarità di Apple. E se ci sono bug, questi non influenzano l'autorità del brand.. Apple non può sbagliare, diciamo così.

Ad ogni modo, questo non significa che Apple non lancerà un iPhone con una fotocamera sotto lo schermo. Solo… ci potrebbe volere un po' di tempo. Magari con iPhone 15 Pro le cose andranno diversamente.