Apple Pay funzionerà anche con la mascherina su iOS 15.4

Secondo quanto si apprende, sembra che lo Apple Pay e le app per l'autenticazione mediante Face ID funzioneranno anche con una maschera sanitaria indossata sul volto su iOS 15.4.

Una delle migliori sorprese che è arrivata con iOS 15.4 beta, che è stata rilasciata giovedì per gli sviluppatori, è una nuova opzione che abilita il Face ID quando si indossa una maschera sanitaria senza la necessità di avere un Apple Watch. La cosa ancora migliore di questa funzione è che funziona con Apple Pay e persino con le app esterne.

Come spiegato in precedenza, iOS 15.4 beta presenta una nuova opzione “Usa Face ID con una maschera“, che consente agli utenti di scansionare nuovamente i loro volti per sbloccare il device (funziona con iPhone 12 o superiore) quando indossano una mascherina. Sebbene ciò fosse già possibile per gli utenti che possiedono un Apple Watch, ci sono alcune differenze tra le due opzioni.

A parte la differenza più ovvia che non è più necessario un orologio accoppiato all'iPhone, il nuovo sblocco funziona a livello di sistema.

Gli utenti possono autenticarsi con Apple Pay e persino accedere ad app di terze parti con Face ID abilitato quando indossano una mascherina, cosa che non è possibile quando si utilizza l'opzione “Sblocca con Apple Watch”. Anche il riempimento automatico di Safari funziona con la nuova funzione.

Sebbene l'opzione di sblocco di Apple Watch rimanga disponibile per gli utenti, è probabile che la maggior parte delle persone preferirà il nuovo metodo poiché questo sembra essere in grado di funzionare con le app per iPhone. Vale la pena notare che la configurazione richiede un iPhone 12 o iPhone 13, quindi gli utenti con un modello precedente dovranno ancora fare affidamento al wearable da polso.

iOS 15.4 beta è ora disponibile per gli sviluppatori, mentre il rilascio ufficiale è previsto per questa primavera.