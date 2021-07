Nella sua newsletter (Power On) di questa domenica, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che Apple intende introdurre il Face ID su tutti i futuri modelli di iPhone, iPad e Mac.

Apple vuole introdurre il Face ID ovunque entro due anni

Si legge chiaramente nel suo blog:

Penso che l'implementazione di Face ID in tutti i suoi principali dispositivi sia l'obiettivo finale dell'azienda. Se fosse stato possibile, Apple avrebbe già bocciato Touch ID. Ma ha dovuto restare su questa soluzione per un paio di motivi. Su iPhone SE e iPad non Pro, è un'alternativa più economica che consente alla compagnia di ridurre i costi pur offrendo sicurezza. Sui laptop Mac, gli schermi sono troppo sottili per implementare il sensore di profondità necessario.

Mark Gurman ritiene che una “fotocamera incorporata nello schermo aiuterebbe a differenziare i dispositivi più costosi di Apple eliminando la tacca in alto“. Secondo l'affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo, l'iPhone del 2022 dovrebbe subire una grande riprogettazione, abbandonando la tacca per un design del display perforato.

L'analista inoltre, afferma che Apple prevede di iniziare a sostituire l'attuale design della tacca introdotto con iPhone X con un “pannello perforato” per i melafonini di nuova generazione, proprio come fa la concorrenza in ambito Android.

Quello che credono sia Kuo che Gurman è che nessuna di queste cose arriverà nel 2021, ma soltanto nel 2022. Ecco cosa ha scritto oggi Mark Gurman nella sua newsletter:

Ma mi aspetto che alla fine questo cambi. Non accadrà quest'anno, ma scommetto che Face ID sul Mac arriverà entro un paio d'anni. Mi aspetto che anche tutti gli iPhone e gli iPad passino a Face ID entro quel lasso di tempo. Alla fine, una fotocamera incorporata nello schermo aiuterebbe a differenziare i dispositivi più costosi di Apple eliminando la tacca nella parte superiore. Il sensore di riconoscimento facciale offre ad Apple due funzioni centrali: sicurezza e realtà aumentata. Touch ID, più conveniente o meno, fornisce solo il primo.

Questa non è la prima volta che sentiamo che Apple sta lavorando per portare Face ID sul Mac. In macOS Big Sur beta, 9to5Mac ha trovato esclusivamente riferimenti alla fotocamera TrueDepth sul sistema, il che suggerisce che la compagnia sta effettivamente lavorando per portare il riconoscimento facciale su suoi computer.

All'inizio di quest'anno, Apple ha lanciato l'iMac da 24 pollici ridisegnato con il suo chip M1. Si dice che la società abbia interrotto lo sviluppo del successore dell'iMac da 27 pollici con CPU Intel per terminare questo. La pandemia e la carenza di semiconduttori potrebbero aver avuto un impatto sui piani di produzione relativi al Face ID nei device Apple, ma solo il tempo lo dirà con certezza.

Apple

Elettronica