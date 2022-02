iPhone 15 Pro sarà il primo melafonino senza notch

Di recente, LeaksApplePro ha affermato che Apple ha trasferito il precedente lavoro e le risorse di Touch ID al team Face ID. Ciò significa che la mela abbandonerà ufficialmente lo sviluppo di una funzione di impronta digitale sotto lo schermo. L'azienda investirà tutto per il sistema di riconoscimento facciale. Inoltre, si dice che farà anche un grande sforzo sulla tecnologia della fotocamera sotto lo schermo. Per quanto riguarda la tacca, si ipotizza che l'iPhone 15 Pro possa essere il primo melafonino ad essere privo di questo elemento.

iPhone 15 Pro: cambio di design senza precedenti

Secondo i rapporti, l'OEM di Cupertino inizialmente prevedeva di aggiungere una fotocamera sotto lo schermo all'iPhone 13 Pro. Tuttavia, la tecnologia della fotocamera UDC (under the screen) è ancora molto lontana dall'essere perfetta. C'è molto lavoro da fare per renderla al livello di quella fisica posta nel notch. Così, Apple ha deciso di rimandarlo di qualche anno per migliorarla ulteriormente.

Dall'avvento degli iPhone, questi utilizzano un telaio superiore molto spesso o vantano un design con notch/tacca al seguito. L'iPhone 15 Pro potrebbe essere il primo iDevice senza nessuno di questi elementi.

Tuttavia, Apple non rilascerà questo dispositivo fino a settembre del prossimo anno. Per quanto riguarda la prossima serie di iPhone 14, non c'è certezza per quanto riguarda il suo disegno stilistico. Molto probabilmente, la serie iPhone 14 continuerà il design notch della serie iPhone 13. Tuttavia, ci sono state diverse segnalazioni sul fatto che i telefoni di prossima generazione potrebbero utilizzare un display perforato con foro e ritaglio orizzontale. Se ciò dovesse accadere, iPhone 15 Pro non sarà il primo smartphone della mela senza una tacca o una cornice spessa, dopotutto.

Sotto la scocca del nuovo prodotto, vedremo sicuramente un SoC Apple Bionic A16, anche se qualcuno afferma che – prima o poi – Apple inserirà l'M1 all'interno di un telefono. Magari proprio con il primo foldable, chi lo sa.