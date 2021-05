Hai sempre desiderato acquistare una Apple Pencil? Enormemente più economica oggi è in offerta su Amazon la penna per iPad di Timovo che costa solo 33,98€. Il ribasso del 19% corrisponde a uno sconto effettivo di 8,01€ che rende l'acquisto più conveniente.

Penna per iPad: perché acquistare questo modello

Disegnare su iPad può rappresentare sia un lavoro che una passione. Avere in dotazione uno stilo è dunque necessario, tuttavia non tutti sono disposti a spendere un centone per questo accessorio. Il prodotto di Timovo offre una valida alternativa.

In questa sua colorazione bianca arriva in dotazione con una punta aggiuntiva e una comoda custodia per trasportarla in sicurezza.

Vanta un esclusivo design 2 in 1 che consente di scrivere con la punta e utilizzare il cappuccio a mo' di gomma per cancellare quanto disegnato in precedenza.

Per quanto riguarda la scrittura, invece, questa avviene in modo facilitato e ricrea l'effetto su carta garantendo un feedback non solo accurato ma anche realistico.

Degna di nota è anche la presenza di un cappuccio che protegge la punta quando non è in utilizzo. È dotato di chiusura magnetica stabile e salda. Questa è una caratteristica da non sottovalutare.

In termini di autonomia, infine, il prodotto ha un basso consumo energetico: è sufficiente poco più di un'ora di carica per utilizzarla fino a 20 ore consecutive. Dopo 30 minuti d'inutilizzo, inoltre, si spegne automaticamente.

Questo accessorio è compatibile con iPad Pro 2021, iPad di 8a generazione, iPad Pro 11 e 12 pollici, iPad Air di 4a generazione e iPad Mini 5a.

Puoi acquistare la penna per iPad di Timovo in colorazione bianca su Amazon a soli 33,98€. Acquistala oggi e ricevila in 48 ore se sei abbonato a Prime. Alternativamente le spedizioni sono gratuite ma di tipo standard.

