pCloud a San Valentino regala fino all'85% di SCONTO sui Piani Lifetime

La famosa soluzione in cloud per l’archiviazione di dati online è tornata in promozione. Questa volta però pCloud, per San Valentino, ha deciso di regalarti fino all’85% di sconto su tutti i suoi Piani Lifetime. Ciò vuol dire che la tua archiviazione crittografata oggi la paghi una tantum.

Ottieni il tuo spazio a un prezzo speciale. Puoi dire per sempre addio ai fastidiosi piani di abbonamento che ogni mese ti chiedono di pagare per mantenere l’accesso a tutti i contenuti multimediali che hai caricato. Inoltre, questo servizio li protegge con una potente crittografia.

Quindi niente e nessuno potrà mai accedervi se non solo tu. Una grande garanzia oggi giorno visto che hacker e cybercriminali sono sempre più agguerriti alla ricerca di dati personali e informazioni sensibili. Inoltre, sarai anche protetto da possibili rotture dei dischi rigidi.

pCloud vince a mani basse con l’offerta San Valentino

La promo San Valentino di pCloud è una vera e propria bomba. Pensa, puoi archiviare per sempre tutti i tuoi dati come foto, video, documenti, film e molto altro per sempre a un costo una tantum. Inoltre, proprio questi cosiddetti Piani Lifetime sono in offerta fino all’85% di sconto. Ecco il listino:

Ogni piano include funzionalità esclusive molto interessanti. Prima fra tutte la possibilità di condividere i file grazie all’applicazione e all’interfaccia web intuitive e disponibili per tutti i sistemi operativi. Poi hai anche la possibilità di utilizzare il player audio e video integrato per riprodurre canzoni e filmati ogni volta che vuoi dopo averli caricati.

Importantissima, pCloud garantisce la migliore sicurezza utilizzando il protocollo TLS/SSL. Potrai gestire in maniera indipendente tutto, dal numero di file e cartelle che hai archiviato. Infine, potrai trasferire facilmente e senza impedimenti i backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.