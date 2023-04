pCloud Family Plan Lifetime: ultima chiamata per la Promo Pasqua 2023

Un piano cloud è per sempre con pCloud Family Plan Lifetime. Scegli il risparmio grazie alla Promo Pasqua 2023, ma sbrigati perché mancano ancora poche ore prima che termini. Rispondi all’ultima chiamata e ottieni 2TB di archiviazione cloud a un prezzo eccezionale.

Grazie al Family Plan avrai uno spazio in cloud dove caricare tutti i tuoi file e contenuti mantenendoli al sicuro. Inoltre, potrai condividerlo anche con altri 4 membri della tua famiglia decidendo tu quanto spazio destinare per ognuno. Niente male vero? Tutto in mobilità e con un’app multi dispositivo.

Non perdere altro tempo perché la Promo Pasqua 2023 sta per terminare e il prezzo tornerà pieno a breve. Scopri tutti i vantaggi inclusi in questa soluzione con pCloud Family Plan Lifetime e la funzionalità Encryption.

pCloud Family Plan Lifetime: ancora in offerta, ma per poco

Non c’è tempo da perdere! Afferra al volo gli ultimi minuti di offerta per acquistare pCloud Family Plan Lifetime a un prezzo sorprendente. Tutto questo grazie alla Promo Pasqua 2023 che ti darà accesso a uno spazio cloud di 2TB tutto tuo, per caricare qualsiasi file e proteggerli con crittografia.

Paga in modo sicuro e una sola volta per ottenere questo servizio con licenza a vita, senza rimodulazioni né sorprese. Condividi lo spazio di archiviazione con chi vuoi e gestisci facilmente la quantità di spazio di ciascun membro della famiglia. Mantieni comunque privato il tuo account e i tuoi contenuti.

Attraverso la Crittografia Lato Client ogni file sarà criptato prima che venga caricato nel cloud. Così i tuoi dati rimarranno inaccessibili a chiunque, al sicuro sui server di pCloud. Goditi la privacy che ti meriti perché nemmeno questo fornitore di servizi avrà accesso ai tuoi contenuti. Prova la protezione multi livello con algoritmi di crittografia unici.

