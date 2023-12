PC portatile a 179€: sconto 60% e prezzi FUORI CONTROLLO su Amazon

Se stai cercando un PC portatile affidabile e potente, questo modello di Medion è la soluzione che mette insieme prezzo e qualità. Approfitta di questa fantastica promozione e ottieni il notebook a soli 179,99€ invece del prezzo originale di 449,90€: completa al volo il tuo ordine su Amazon per concludere un ottimo affare. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitatissima.

Il Notebook PC Portatile MEDION E14409 è il compagno ideale per la tua vita digitale. Con un design elegante e un peso di soli 1,5 kg, è leggero e facile da trasportare ovunque tu vada. Dotato di uno schermo da 14″ HD LCD, potrai goderti immagini nitide e dettagliate per il tuo lavoro, i tuoi studi o il tuo intrattenimento.

Sotto il cofano, il notebook è alimentato da un processore Intel Core i3-1005G1, che offre prestazioni affidabili per gestire le tue attività quotidiane. Con una RAM da 4GB e un SSD da 128GB, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file, le tue foto e i tuoi video preferiti. La scheda grafica Intel UHD integrata garantisce una riproduzione fluida dei contenuti multimediali.

A bordo, è preinstallato con Windows 10s, che offre un’esperienza utente intuitiva e una vasta gamma di applicazioni disponibili per personalizzare il tuo dispositivo. Inoltre, è dotato di una porta USB 2.0 e due porte USB 3.0, consentendoti di collegare facilmente dispositivi esterni come hard disk, mouse o stampanti.

PC portatile a un prezzo eccezionale. Con un risparmio significativo di 269,91€ rispetto al prezzo originale su Amazon: risparmi il 60%.

