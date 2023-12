PC portatile 14" a 159€ su Amazon: occasione SHOCK a tempo

Sei alla ricerca di un nuovo PC portatile affidabile, leggero e conveniente? Non cercare oltre! C’è un’offerta da non perdere su Amazon: l’ottimo Medion E4251 è disponibile a soli 159€, un prezzo davvero eccezionale per un dispositivo di qualità. Approfitta della promozione e completa al volo il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Con uno schermo da 14 pollici FHD, questo notebook offre una nitidezza e una chiarezza visiva straordinarie, consentendoti di goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti con dettagli vividi e colori brillanti. Il design compatto e leggero, con un peso di soli 1,3 kg, lo rende perfetto per chi è sempre in movimento e desidera portare con sé un potente strumento di lavoro o di intrattenimento.

Dotato del processore Intel Celeron N4020 e 4 GB di RAM, questo laptop offre prestazioni fluide e affidabili per le tue attività quotidiane, come la navigazione web, la gestione delle email, la creazione di documenti e la riproduzione di video. Inoltre, grazie all’SSD da 128 GB, avrai ampio spazio di archiviazione per i tuoi file, consentendoti di tenere tutto organizzato e accessibile in modo rapido.

Preinstallato c’è Windows 10 Home in modalità S, offrendoti un’esperienza user-friendly e l’accesso a una vasta gamma di app e programmi tramite il Microsoft Store. Inoltre, potrai beneficiare delle funzionalità di sicurezza avanzate di Windows 10, garantendo la protezione dei tuoi dati personali e la tua tranquillità online.

Questa offerta Amazon è davvero un’occasione super a tempo limitato, quindi affrettati e approfitta di questo incredibile prezzo di soli 159€ per un PC portatile di qualità. La consegna è gratuita e immediata, quindi non dovrai aspettare a lungo per mettere le mani su questo fantastico dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.