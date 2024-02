PC HP All-In-One: la SOLUZIONE definitiva per la tua attività (-20%)

Il PC HP 22-dd2003sl All-In-One è una soluzione completa per chiunque cerchi un sistema desktop affidabile e versatile. Con le sue specifiche ottimizzate per l’uso quotidiano, questo PC offre prestazioni eccellenti ad un prezzo incredibile, soprattutto considerando l’attuale sconto del 20% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 399,99 euro, anziché 499,99 euro.

PC HP All-In-One: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Partiamo dall’essenziale: il sistema operativo. Questo desktop HP è equipaggiato con Windows 11 Home, il che significa che avrai accesso alle ultime funzionalità e aggiornamenti di Microsoft. Ottimizzato per le suite di Microsoft, strumenti di produttività, client di posta elettronica, editing video e grafica computerizzata, ti offre un’esperienza fluida e immersiva.

Sotto il cofano, troverai un processore Intel Celeron J4025, con una frequenza fino a 2,9 GHz e 4MB di cache L2. Con 2 core e 2 thread, questa CPU dinamica è perfetta per le esigenze di smart working, ufficio, creatività e multitasking. È in grado di gestire agevolmente le tue attività quotidiane, garantendo al contempo una buona efficienza energetica.

La scheda grafica integrata Intel UHD 600 Graphics offre una resa visiva nitida e fluida. Compatibile con DirectX 12, è in grado di gestire una risoluzione massima di 4096 x 2160 a 60Hz tramite HDMI 1.4. Che tu stia guardando video, lavorando su progetti grafici o giocando, questa scheda grafica si comporta bene in molte situazioni.

Il display da 21,5″ con risoluzione Full HD è un piacere per gli occhi. La tecnologia IPS antiriflesso garantisce una visione chiara e nitida da qualsiasi angolazione, mentre il design Micro-Edge su tre lati offre un’esperienza immersiva senza distrazioni. Non è touch, ma la sua luminosità di 250 nits e lo spazio colore del 72% NTSC assicurano una resa cromatica vivida e realistica.

Per quanto riguarda la memoria e lo storage, il PC HP 22-dd2003sl All-In-One è ben equipaggiato. Con 8GB di RAM DDR4 e uno spazio di archiviazione da 256GB SSD PCIe NVMe, hai abbastanza potenza e velocità per gestire le tue applicazioni e i tuoi file senza problemi. Inoltre, ha due slot di espansione M.2 per SSD e schede WLAN, offrendoti la possibilità di aggiornare facilmente le capacità di archiviazione e connettività.

Il design compatto e sottile, realizzato con il 15% di plastica riciclata, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Le cornici sottili su tre lati massimizzano lo spazio dello schermo, mentre le casse audio integrate da 2W assicurano un audio chiaro e coinvolgente. La webcam HP True Vision 720p HD è perfetta per le videochiamate e le conferenze online, mentre il mouse e la tastiera inclusi offrono una comodità immediata.

In conclusione, il PC HP 22-dd2003sl All-In-One è una scelta eccellente per chi cerca un sistema desktop completo, performante e conveniente. Approfitta subito dell’offerta del 20% di sconto su Amazon e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 399,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.