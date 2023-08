PC HP All-in-one: finalmente è in SCONTO su Amazon

Se stai cercando un nuovo PC completo e potente per il tuo lavoro o il tempo libero, non perdere l’occasione di acquistare l’eccezionale Desktop HP All-in-one su Amazon con uno sconto del 15%. Questo straordinario dispositivo è progettato per offrire un’esperienza immersa nella creatività grazie al suo sistema operativo Windows 11 Home ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 449,99 euro, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

PC hP All-in-one: l’occasione che stavi cercando

Il cuore di questo potente PC HP All-in-one è il processore Intel Celeron J4025, che offre una frequenza fino a 2,9GHz e 4MB di L2 Cache. Dotato di 2 Core e 2 thread, questa CPU dinamica è in grado di adattarsi alle tue esigenze, sia che tu stia lavorando da casa, sia che tu sia impegnato in attività creative o multitasking.

Il display da 21.5″ con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p ti regala un’esperienza visiva nitida e coinvolgente. La tecnologia IPS Antiriflesso assicura angoli di visione ampi e colori brillanti, mentre il design Micro-Edge su tre lati offre un look moderno e accattivante. Inoltre, con una luminosità di 250 Nits e uno spazio colore del 72% NTSC, potrai goderti immagini e video dettagliati con colori realistici.

Questo PC HP All-in-one è dotato di 8GB di RAM DDR4 da 2400MHz, garantendo un’elevata velocità di esecuzione delle applicazioni e un multitasking fluido. Il suo spazio di archiviazione da 256GB SSD PCIe NVMe 2280 ti permette di accedere rapidamente ai tuoi file e di mantenere il sistema operativo performante.

Per quanto riguarda la grafica, la scheda integrata Intel UHD 600 Graphics supporta la DirectX 12, offrendo prestazioni fluide per la visualizzazione di contenuti fino a una risoluzione di 4096 x 2160 a 60Hz tramite l’HDMI 1.4.

Il PC HP All-in-one è stato progettato con cura, non solo per le sue specifiche tecniche ma anche per il suo impatto ambientale. Il case è realizzato con il 15% di plastica riciclata post-consumo, contribuendo così alla sostenibilità. Inoltre, le cornici sottili su tre lati massimizzano l’area visibile dello schermo. Il PC è anche dotato di Casse Audio integrate da 2W per offrire un audio pulito e coinvolgente. Con la Webcam HP True Vision HD inclusa, sarai sempre pronto per le tue videochiamate e conferenze online.

Tra le altre caratteristiche, il PC HP All-in-one è provvisto di una LAN integrata 10/100/1000 GbE, 1 combo cuffie/microfono, 4 porte USB Type-A e 1 porta HDMI 1.4. La connettività Wi-Fi e Bluetooth 4.2 ti consente di collegarti senza problemi a internet e dispositivi esterni.

Il design compatto e sottile lo rende ideale per qualsiasi spazio, mentre il peso di soli 5,7 kg lo rende facilmente trasportabile da una stanza all’altra.

In conclusione, il PC HP All-in-one è una soluzione versatile e potente per le tue esigenze di lavoro e intrattenimento. Grazie allo sconto del 15% su Amazon, è il momento perfetto per aggiornare il tuo sistema e sperimentare un’esperienza informatica all’avanguardia. Non lasciarti sfuggire questa offerta e goditi la creatività e l’efficienza al tuo fingertip, al prezzo speciale di soli 499,99 euro. Affrettati a comprarlo, questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.