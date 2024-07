PC Fisso HP (i7, 16GB RAM, SSD 512GB) in MAXI SCONTO su Amazon (-21%)

Sconto molto interessante su Amazon se stai cercando un nuovo PC per casa o per l’ufficio: questa soluzione desktop del marchio HP dall’ottima scheda tecnica adatta a numerose attività è disponibile in offerta a 699,99 euro invece di 884,31. Puoi pagarlo a rate con Cofidis al checkout e selezionare anche la spedizione Prime.

PC fisso HP in offerta: la scheda tecnica

HP M01-F3005sl, questo il modello preciso del computer, è la scelta eccellente per avere un sistema capace di affrontare qualsiasi sfida, dal multitasking intenso al gaming entry level. Arriva a casa con Windows 11 già preinstallato e pronto all’uso, alimentato da un processore Intel Core i7-13700, una bestia a 16 core e 24 thread, capace di raggiungere fino a 5,2 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost.

La RAM di 16GB DDR4 da 3200 MHz in single channel garantisce prestazioni eccellenti e la possibilità di espansione grazie agli slot DIMM disponibili. Con 512GB di SSD NVMe PCIe, avrai a disposizione un’archiviazione veloce e reattiva, con opzioni di espansione ulteriori grazie agli slot M.2 e PCIe liberi.

La scheda grafica integrata Intel UHD 770 è perfetta per le esigenze di smart working, multitasking e creatività: nonostante non sia una GPU dedicata, fornisce comunque una qualità grafica soddisfacente per un’ampia gamma di applicazioni.

Il design del case in metallo nero è elegante ed eco-friendly, con un pannello frontale in plastica riciclata e una presa d’aria laterale per una migliore dissipazione del calore. Le dimensioni compatte (15,54 x 30,3 x 33,74 cm) e il peso di soli 4,71 kg lo rendono facile da posizionare in qualsiasi ambiente.

Chiudiamo con la connettività: LAN integrata GbE, 8 porte USB Type-A, 1 VGA, 1 HDMI 1.4b, 1 RJ-45, Wi-Fi e Bluetooth 4.2 e un jack audio per cuffie e microfono. Mouse e tastiera, attenzione, non sono inclusi.

Un PC fisso che mette insieme prestazioni elevate, espandibilità e design elegante: approfitta dello sconto Amazon e acquistalo a soli 699,99 euro invece di 884,31.