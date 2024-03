PC Desktop da gaming HP Victus in super offerta: risparmi 200€

L’HP Victus 15L è un potente desktop progettato per offrire grandi prestazioni senza compromessi. Con un attuale sconto del 13%, oggi può essere tuo a soli 1.299,99€ con uno sconto di 200€ rispetto al prezzo più basso recente di 1.499,99€. Decisamente niente male!

Al cuore di questa macchina batte un processore Intel Core i7 12700F, che con la sua frequenza fino a 4,9GHz e i suoi 12 core e 20 thread, offre una potenza di calcolo superiore per il gaming, il multitasking e applicazioni creative intensive. La CPU è supportata da un chipset Intel H670, garantendo così prestazioni fluide e rapide in ogni scenario d’uso.

La dotazione di memoria RAM è generosa, con 16GB DDR4 a 3200MHz in configurazione single channel, garantendo velocità e reattività nel processare le applicazioni più esigenti. Inoltre, la possibilità di espansione fino a 32GB permette un ulteriore upgrade per affrontare progetti ancora più complessi o sessioni di gioco ancora più immersive.

La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060Ti da 8G è il cuore pulsante dell’esperienza visiva, permettendo di giocare ai titoli più recenti con impostazioni grafiche elevate, di editare video e di realizzare grafiche complesse senza alcun rallentamento, garantendo al contempo flussi di lavoro ottimizzati per gli streamer e i gamer più esigenti.

L’HP Victus 15L TG02-0003sl si posiziona come un’opzione ideale per chi cerca un desktop capace di affrontare ogni sfida, dalla produzione creativa al gaming di alto livello. L’attuale offerta lo rende un acquisto ancora più attraente: non fartela scappare!