Mac mini (2023) con M2: a soli 579€ è il BEST BUY del giorno

Il meraviglioso Mac mini (2023) è un computer desktop piccolo e compatto ma incredibilmente prestante; parliamo di una macchina evoluta che riesce a gestire senza problemi un workflow elevato degno di nota, ottimo sia con i software di video editing che con quelli di amministrazione, di scrittura o gestione aziendale. Altresì sappiate che questa è un device eccellente da utilizzare per lo studio, per la grafica, per la programmazione o la produzione di musica ma anche come PC casalingo tuttofare. Lo trovate in super sconto al prezzo spettacolare di soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato).

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Il Mac mini (2023) in questione dispone di 8 GB di memoria unificata, di un SSD da ben 256 GB e c’è un processore Apple Silicon M2. Questo computer è perfetto per tantissime attività, è leggero e compatto ma presenta tantissime porte sulla back cover. Fra le altre cose, questo device è pazzesco perché sprigiona una potenza esagerata con qualsiasi applicazione. Non di meno, sta bene in qualsiasi ambiente grazie al suo design minimal e alla costruzione in alluminio.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con possibilità di farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e avrete accesso anche al pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. A soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, il Mac mini (2023) è il best buy del giorno su Amazon.