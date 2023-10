PC Desktop con i5, 8GB RAM e SSD 240GB a 89,90€ su eBay

Per avere un muletto o comunque un PC Desktop che ti supporti nel lavoro e nell’intrattenimento di base questa offerta presente su eBay è proprio quella che fa per te: alla cifra irrisoria di 89,90 euro ti porti a casa un sistema completo, ricondizionato e subito pronto all’uso. Un’occasione da non farsi scappare.

PC Desktop in offerta eBay: la scheda tecnica

Questo PC desktop è alimentato da un processore Intel Core i5-2400 da 3.10 GHz (con capacità di raggiungere i 3.40 GHz in modalità turbo boost) con 4 core e 4 thread. Questo significa che è più che in grado di gestire le tue esigenze quotidiane, che si tratti di lavoro, svago o entrambi. L’aggiunta di 8GB di memoria RAM DDR3 garantisce un funzionamento fluido e senza intoppi, anche con più applicazioni aperte contemporaneamente.

Ma c’è di più. Questo PC è dotato di un rapido disco SSD da 240GB. Non solo avrai abbastanza spazio per archiviare i tuoi file e documenti, ma apprezzerai anche la velocità con cui il sistema si avvia e le applicazioni si caricano. Dimentica i tempi di attesa frustranti: con questo PC tutto è rapido e scorre senza sforzo.

Il PC ti arriverà a casa, come detto, già pronto all’uso. È stato ricondizionato e include una licenza per Windows 10 Professional. Quindi, non devi preoccuparti di installare un sistema operativo o di acquistare una licenza separata. È tutto pronto per te.

Il prezzo di 89,90 euro è incredibile, considerando le specifiche di questo PC. È un’opportunità che ti permette di avere un PC desktop efficiente a un costo accessibile. Che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di piccolo intrattenimento, questo PC può soddisfare le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.