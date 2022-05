IObit: PC come nuovo, risparmi l'80% e ricevi 3 fantastici regali

Con IObit gli sconti non finiscono mai. Tra l’altro i suoi software sono tra i migliori sul mercato per l’ottimizzazione del PC. Infatti, se hai un computer datato con le sue soluzioni ritornerà come nuovo. Non serve quindi spendere una fortuna, ma potrai dare nuova vita al dispositivo già in tuo possesso rendendolo prestante come il primo giorno.

Tuttavia, anche se ne hai acquistato uno recentemente non dovresti pensare che sei esonerato. Trascurarlo ridurrà inesorabilmente le performance nel tempo. Perciò IObit ti garantisce un’ottima manutenzione mantenendolo sempre veloce e potente.

Ecco perché, in qualsiasi caso, non puoi perderti una delle migliori offerte proposte da IObit. Oggi acquisti il fantastico Advanced SystemCare 15 PRO risparmiando l’80% dal prezzo di listino. Infatti lo ottieni a soli 21,99 euro, invece di 149,92 con insieme altri 3 utilissimi regali per una maggiore ottimizzazione del tuo PC:

IObit Uninstaller 11 PRO ;

; Smart Defrag 7 PRO ;

; Protected Folder.

Scopriamo insieme tutto ciò che promettono questi ottimi software e come possono migliorare le prestazioni e la qualità del nostro PC che utilizziamo per lavoro, svago o scuola. Meglio non lasciarsi sfuggire questa occasione. Tra l’altro dopo l’acquisto avrai a disposizione 60 giorni di prova “soddisfatto o rimborsato”.

IObit all’80% di sconto: più ottimizzato di così non si può

La nuova promozione di IObit è ottimizzata nelle funzioni, ma anche nel prezzo. Infatti, tutti e quattro i software sopra menzionati li acquisti a soli 21,99 euro, invece di 149,99 euro. Ma cosa promettono al tuo PC una volta installati e messi in funzione?

Advanced SystemCare 15 PRO è un’ottima soluzione per mettere a punto il tuo computer. Fallo tornare come nuovo rendendolo più pulito, sicuro e fino al 200% più veloce. Grazie a questa offerta avrai una licenza valida per 3 PC.

è un’ottima soluzione per mettere a punto il tuo computer. Fallo tornare come nuovo rendendolo più pulito, sicuro e fino al 200% più veloce. Grazie a questa offerta avrai una licenza valida per 3 PC. IOBit Uninstaller 11 PRO , invece, è un tool potente che disinstalla definitivamente qualsiasi programma. Non lascerà alcun residuo e bundleware. Dì addio a quelle fastidiose cartelle vuote che occupano solo spazio inutilmente. Tutti i dati di quell’applicazione saranno eliminati. Grazie a questa offerta avrai una licenza valida per 3 PC.

, invece, è un tool potente che disinstalla definitivamente qualsiasi programma. Non lascerà alcun residuo e bundleware. Dì addio a quelle fastidiose cartelle vuote che occupano solo spazio inutilmente. Tutti i dati di quell’applicazione saranno eliminati. Grazie a questa offerta avrai una licenza valida per 3 PC. Smart Defrag 7 PRO rende più veloce il processo di deframmentazione dei file e lo fa autonomamente. In questo modo il computer sarà molto più veloce all’avvio e anche più prestante nell’aprire applicazioni, pagine web e altro. Grazie a questa offerta avrai una licenza valida per 3 PC.

rende più veloce il processo di deframmentazione dei file e lo fa autonomamente. In questo modo il computer sarà molto più veloce all’avvio e anche più prestante nell’aprire applicazioni, pagine web e altro. Grazie a questa offerta avrai una licenza valida per 3 PC. Protected Folder, infine, protegge tutti i tuoi file da attacchi malevoli attraverso una password crittografata. Quindi avrai sotto chiave la tua privacy e quella della tua famiglia da possibili minacce di cybercriminali.Grazie a questa offerta avrai una licenza valida per 1 PC.

Acquistando Advancede SystemCare 15 PRO di IObit, avrai anche questi ultimi tre software in regalo a soli 21,99 euro, invece di 149,92 euro, risparmiando l’80%. Un’ottima soluzione economica che stringe sul prezzo, ma non rinuncia alla qualità e all’efficacia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.