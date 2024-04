PC All-in-One della HP in super offerta: tuo a meno di 500€

Questo ottimo PC All-in-One della HP è ideale per chi cerca una soluzione pratica ed efficiente per lo smart working, l’ufficio, la creatività e il multitasking. Oggi è in offerta su Amazon a meno di 500€, grazie ad un robusto sconto sul suo normale prezzo.

Dotato di Windows 11 Home, è ottimizzato per un’ampia gamma di applicazioni, dalle suite di Microsoft al video editing e alla computer grafica, offrendo agli utenti una piattaforma stabile e versatile per esplorare la propria creatività e aumentare la produttività.

Il cuore di questo All-in-One è il processore AMD Ryzen 3 7320U, che offre una frequenza fino a 4,1GHz e 4MB di cache L3. Con 4 core e 8 thread, questa CPU è in grado di gestire efficacemente il multitasking e le applicazioni più esigenti, adattandosi perfettamente sia al lavoro che all’intrattenimento.

La scheda grafica AMD Radeon integrata, compatibile con AMD FreeSync, supporta un’esperienza visiva fluida e dettagliata, ideale per il gaming di livello base, lo streaming video e l’editing grafico. La capacità di supportare un refresh rate fino a 3840×2160 a 60Hz garantisce inoltre una qualità dell’immagine eccezionale sul display da 23,8″ FHD IPS antiriflesso.

La memoria da 8GB LPDDR5 a 5500MHz, sebbene non espandibile, unita a un SSD NVMe da 512GB, offre ampio spazio di archiviazione e tempi di risposta rapidi, con ulteriori possibilità di espansione grazie ai due slot M.2 disponibili.

L’estetica dell’HP 24-cr0002sl è curata nei minimi dettagli, con un case compatto e sottile realizzato anche con il 15% di plastica riciclata e cornici sottili che massimizzano lo spazio visivo. Le casse audio integrate da 2W, la webcam HP True Vision 720p HD e l’inclusione di mouse e tastiera completano l’offerta, rendendo questo All-in-One pronto all’uso fin dal primo momento.

A soli 499,99€, l’HP 24-cr0002sl All-in-One è un investimento intelligente per chi cerca un dispositivo elegante, potente e pronto a soddisfare tutte le sue esigenze di produttività. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!