PC All-in-One da 24" dell'HP in super offerta: tutto ciò di cui hai bisogno

Oggi Amazon propone un’offerta molto interessante su un PC All-in-One dell’HP da 24 pollici. Normalmente proposto a circa 600€, questa soluzione di fascia media oggi può essere tua a solamente 529,99€. Un ottimo prezzo, considerate le sue specifiche e l’affidabilità del marchio HP.

Questo computer è ideale per utenti che desiderano un’esperienza immersiva nella creatività, grazie alla sua ottimizzazione per suite Microsoft, strumenti di video editing e computer grafica, il tutto alimentato da Windows 11 Home.

Al cuore di questo sistema c’è un processore Intel Core i3 1215U, che offre una frequenza fino a 4,1GHz e 8mb di cache L3. Con 4 core e 8 thread, questa CPU è adatta a un’ampia varietà di applicazioni, dallo smart working all’ufficio, passando per la creatività e il multitasking.

La memoria RAM da 8GB fornisce le prestazioni necessarie per gestire le applicazioni quotidiane, mentre lo spazio di archiviazione da 512 GB SSD PCIe NVMe garantisce avvii rapidi e tempi di caricamento ridotti. Con due slot di espansione M.2 disponibili, c’è anche la possibilità di aumentare lo spazio di archiviazione in futuro.

Il display da 24″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080p) offre immagini nitide e dettagliate, con una tecnologia IPS antiriflesso che garantisce ampi angoli di visione. Le cornici sottili su tre lati massimizzano l’area visiva, offrendo un’esperienza più coinvolgente.

La scheda grafica Intel UHD Graphics integrata supporta la DirectX 12.1 e offre una buona qualità dell’immagine per attività quotidiane e intrattenimento multimediale, con capacità di supportare un refresh rate massimo di 4096 x 2304 a 60Hz tramite HDMI.

Il design compatto e sottile dell’HP 24-cb1002sl, realizzato con il 15% di plastica riciclata post-consumo, non solo rispetta l’ambiente ma si adatta anche perfettamente a qualsiasi spazio di lavoro o di vita. Le casse audio integrate da 2W, la webcam HP True Vision HD e la dotazione di mouse e tastiera offrono un pacchetto completo per l’immediato utilizzo.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e acquistarlo oggi risparmiando. Se lo desideri, potrai dividere l’importo in più rate mensili selezionando il pagamento tramite Cofidis al momento del checkout.