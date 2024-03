PC All-in-One Asus AIO in super offerta: su Amazon ad un prezzo imbattibile

L’ASUS AIO è una soluzione elegante e potente per coloro che cercano un computer all-in-one capace di gestire un’ampia gamma di attività quotidiane: oggi è disponibile su Amazon a un prezzo ridotto di 749,00€, segnando un risparmio del 13% rispetto al suo prezzo più basso recente di 865,59€.

Questo dispositivo combina un design moderno e minimalista con prestazioni elevate, rendendolo adatto sia per l’ambiente domestico che per l’ufficio.

Dotato di un display LED FHD da 27 pollici, offre un’esperienza visiva impressionante grazie alla sua cornice sottile di soli 3 mm, che permette una visione edge-to-edge e un rapporto schermo-corpo dell’91%. Questa caratteristica, unita a una frequenza di aggiornamento di 75Hz, assicura immagini nitide e fluide, ideali per la visione di contenuti multimediali, il lavoro grafico e il gaming di livello base.

La connettività non è da meno, con porte USB 3.2 Gen 1 per il collegamento di tutte le periferiche necessarie, oltre a una porta HDMI-out che consente di estendere o duplicare lo schermo su un ulteriore display esterno. La presenza di WiFi 6 di classe gigabit garantisce inoltre una connettività wireless ultraveloce, facilitando lo streaming di contenuti, le videochiamate e il download di file in modo efficiente.

Sotto il cofano, l’ASUS AIO è alimentato da un processore AMD Ryzen 5 7520U, abbinato a 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB. Questa configurazione assicura prestazioni senza sforzo per un multitasking fluido, consentendo di gestire con facilità applicazioni esigenti, browser con molte schede aperte e software di editing.

L’audio avanzato ASUS SonicMaster, completato da un sistema di altoparlanti bass-reflex e DTS Audio Processing, offre un’esperienza sonora di alto livello. La cancellazione del rumore a due vie, potenziata dall’intelligenza artificiale, migliora ulteriormente la qualità delle chiamate e delle videoconferenze, rendendo ogni comunicazione più chiara e priva di interferenze.

Insomma, si tratta di una soluzione all-in-one versatile e potente, ideale per soddisfare le esigenze informatiche quotidiane (di navigazione web, visione di video, lavoro e intrattenimento) e non solo. Non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando — anche a rate, scegliendo Credit Line di Cofidis al momento del checkout.