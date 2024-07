PAZZIA su Amazon per Samsung Galaxy Tab A7 Lite, ora tuo a 144€

Vuoi acquistare un tablet che non abbia grandi dimensioni, che offra però ottime prestazioni e non costi molto? Non preoccuparti, non hai troppe pretese. L’offerta giusta c’è ed è su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 144,82 euro, invece che 189,16 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 23% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare oltre 44 euro sul totale. Con questo tablet da 8,7 pollici avrai quello che ti serve senza spendere troppo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite a prezzo shock

Oltre al prezzo, sicuramente vantaggioso, siamo anche di fronte a un ottimo dispositivo dotato di diverse tecnologie interessanti e un design accattivante. Samsung Galaxy Tab A7 Lite monta un processore Octa-core supportato da 3 GB di RAM e possiede un ingresso per scheda Sim.

Ha uno spazio di archiviazione da 32 GB che potrai ampliare facilmente con una scheda microSD fino a 1 TB. Possiede una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 2 MP. Ha una batteria con capacità da 5100 mAh e un peso di soli 371 grammi.

Se vuoi un tablet dalle dimensioni esigue senza spendere troppi soldi sicuramente questa è l’offerta migliore di oggi. Quindi prima che scada fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 144,82 euro, invece che 189,16 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.