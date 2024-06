Pattex MILLECHIODI: formato CONVENIENZA in sconto su Amazon a 12,69€

Su Amazon c’è una buona offerta per il tuo fai da te: la confezione da 2 di Pattex MILLECHIODI, la colla di montaggio super forte e resistente, può essere tua a soli 12,69 euro invece di 19,90. Un affare da non perdere per i tuoi lavori casalinghi o professionali.

Pattex MILLECHIODI: la colla di montaggio adatta a tutto

Pattex MILLECHIODI è un adesivo di montaggio versatile e potente, progettato per sostituire viti, chiodi e tasselli: dalla presa immediata garantita dall’effetto ventosa, è ideale per il fissaggio rapido senza la necessità di supporti aggiuntivi.

La sua speciale formula lo rende perfetto come colla per legno e può essere utilizzato su una varietà di materiali, tra cui calcestruzzo, piastrelle e pannelli in polistirolo. La sua forza adesiva è notevole, fino al 70% più potente rispetto agli adesivi tradizionali a base acqua, e può sostenere fino a 60 kg/cm², assicurando un fissaggio sicuro e duraturo.

Pensato principalmente per l’uso interno, questo adesivo è facile da applicare e inodore: il formato convenienza oggetto di questa offerta include due cartucce da 400 grammi ciascuna, assicurando una buona scorta per vari progetti di montaggio.

La soluzione ideale per i tuoi progetti fai-da-te: acquista adesso la confezione da 2 a soli 12,69 euro invece di 19,90.