Continua la Pasqua con IObit: compri 1 e ricevi 2 regali gratis

IObit ha confezionato un'offerta di Pasqua davvero golosa, ancora valida, ma per pochi giorni. Acquistando uno dei suoi due prodotti in vendita all'85% di sconto, ne riceverai altri due in regalo. Non solo ottimizzerai il tuo dispositivo grazie alla tecnologia contenuta nelle sue applicazioni, ma risparmierai anche parecchi soldi.

Sul sito ufficiale di IObit potrai acquistare Advanced SystemCare 15 PRO e Driver Booster 9 PRO a soli 29,99 euro, invece di 124,85 euro. Tutte e due queste applicazioni sono attivabili su 3 PC simultaneamente. Ricordiamo che possono essere acquistate anche singolarmente.

Selezionando questi due prodotti riceverai in regalo IObit Uninstaller 11 PRO per 1 PC, del valore di 39,99 euro, e Smart Defrag 7 PRO per 1 PC, del valore di 39,99 euro. Una promozione davvero incredibile perché queste due applicazioni potrai scaricarle e installare gratis sul tuo PC. In pratica otterrai 4 applicazioni a soli 29,99 euro, invece di 204,82 euro.

I prezzi indicati di tutti e 4 i prodotti, anche per i 2 in regalo, sono validi per un abbonamento annuale.

IObit ti regala 2 prodotti gratis se acquisti 1 prodotto scontato

Acquista i prodotti IObit scontati dell'85% per riceverne in regalo altri 2 fantastici. Ovviamente non è obbligatorio acquistare tutti e due i prodotti. IObit lascia scegliere a te se acquistarli tutti e due o solo uno. Ovviamente l'offerta è davvero vantaggiosa, sarebbe un peccato non approfittare della funzionalità di queste tecnologie: